Lanca spryskująca
Do podlewania rabatek i grządek oraz roślin w wiszących donicach.
Bezstopniowa regulacja przepływu wody (0-maks.) za pomocą jednej ręki. 6 kształtów strumienia.
Cechy i zalety
6 kształtów strumienia
- Wygodny i wszechstronny w zastosowaniu.
Łatwa regulacja przepływu wody
- Umożliwia obsługę przy użyciu jednej ręki
Ergonomiczny uchwyt przecwipoślizgowy
- Wygodna obsługa
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|850 x 150 x 66
Wyposażenie
- Kształt strumienia: strumień stożkowy
- Kształt strumienia: rozpylona mgiełka
- Kształt strumienia: poziomy strumień płaski
- Kształt strumienia: strumień punktowy
- Kształt strumienia: zraszacz
- Kształt strumienia: pionowy strumień płaski
Wideo
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do nawadniania dużych ogrodów.
- Ścinanie małych drzew
- Do podlewania roślin doniczkowych
- Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.