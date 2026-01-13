Prysznic ogrodowy

Zapewnia skuteczną ochłodę w upalne dni dla całej rodziny. Wystarczy rozstawić stojak i zawiesić na nim lancę spryskujacą.

Gdy prysznic nie jest używany można go łatwo rozmontować co ułatwia jego przechowywanie. Istnieje też możliwość przymocowania lancy na ścianie za pomocą specjalnego uchwytu. Lanca spryskująca doskonale służy podlewaniu roślin w ogrodzie i w podwieszanych donicach.

Cechy i zalety
Prysznic ogrodowy: Rozstawiany w 3 minuty
Rozstawiany w 3 minuty
Instalacja bez potrzeby użycia narzędzi.
Prysznic ogrodowy: Wyposażony w stojak i szpilę
Wyposażony w stojak i szpilę
Gwarantowana stabilność i solidność
Prysznic ogrodowy: Regulowana wysokość 1,50 – 2,20 m
Regulowana wysokość 1,50 – 2,20 m
Regulowany do różnych rozmiarów ciała.
Regulacja przepływu wody, funkcja on/off
  • Wygodna obsługa urządzenia.
Odpinany prysznic i lanca spryskująca (2-w-1)
Szeroki strumień
Ruchoma głowica spryskująca (180°)
  • Wygodne i łatwe stosowanie.
Wygodne przechowywanie
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 1
Waga z opakowaniem (kg) 1,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 735 x 850 x 2130

Wyposażenie

  • Kształt strumienia: zraszacz
Prysznic ogrodowy
Zastosowania
  • Basen
  • Nawadnianie ogrodu
