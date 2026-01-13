Prysznic ogrodowy
Zapewnia skuteczną ochłodę w upalne dni dla całej rodziny. Wystarczy rozstawić stojak i zawiesić na nim lancę spryskujacą.
Gdy prysznic nie jest używany można go łatwo rozmontować co ułatwia jego przechowywanie. Istnieje też możliwość przymocowania lancy na ścianie za pomocą specjalnego uchwytu. Lanca spryskująca doskonale służy podlewaniu roślin w ogrodzie i w podwieszanych donicach.
Cechy i zalety
Rozstawiany w 3 minutyInstalacja bez potrzeby użycia narzędzi.
Wyposażony w stojak i szpilęGwarantowana stabilność i solidność
Regulowana wysokość 1,50 – 2,20 mRegulowany do różnych rozmiarów ciała.
Regulacja przepływu wody, funkcja on/off
- Wygodna obsługa urządzenia.
Odpinany prysznic i lanca spryskująca (2-w-1)
Szeroki strumień
Ruchoma głowica spryskująca (180°)
- Wygodne i łatwe stosowanie.
Wygodne przechowywanie
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|1
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|735 x 850 x 2130
Wyposażenie
- Kształt strumienia: zraszacz
Zastosowania
- Basen
- Nawadnianie ogrodu
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.