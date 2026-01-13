Spryskiwacz mosiężny
Niezwykle solidna mosiężna dysza do podlewania małych/średnich obszarów. Ergonomiczny uchwyt z gumowym pierścieniem zapewniający łatwą obsługę. Regulowany rodzaj strumienia — od silnego strumienia do mgiełki.
Ustawienie kształtu strumienia spryskiwania od silnego do delikatnego. Gumowy pierścień ułatwiający obsługę. Wytrzymałe mosiężne elementy. System click-on odpowiedni do produktów wszystkich dostępnych marek.
Cechy i zalety
Wykonany z mosiądzu
- Duża wytrzymałość
Elementy z miękkiego tworzywa zapewniają komfortowy i pewny chwyt
- Większy komfort i ochrona.
Bezstopniowa regulacja kształtu strumienia od punktowego do rozproszonego
- Idealny do nawadniania i czyszczenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|mosiądz
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|103 x 36 x 36
Wyposażenie
- Liczba kształtów strumienia: 2
- Kształt strumienia: strumień stożkowy
- Kształt strumienia: strumień punktowy
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do podlewania roślin doniczkowych
- Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.