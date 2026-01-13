Spryskiwacz mosiężny

Niezwykle solidna mosiężna dysza do podlewania małych/średnich obszarów. Ergonomiczny uchwyt z gumowym pierścieniem zapewniający łatwą obsługę. Regulowany rodzaj strumienia — od silnego strumienia do mgiełki.

Ustawienie kształtu strumienia spryskiwania od silnego do delikatnego. Gumowy pierścień ułatwiający obsługę. Wytrzymałe mosiężne elementy. System click-on odpowiedni do produktów wszystkich dostępnych marek.

Cechy i zalety
Wykonany z mosiądzu
  • Duża wytrzymałość
Elementy z miękkiego tworzywa zapewniają komfortowy i pewny chwyt
  • Większy komfort i ochrona.
Bezstopniowa regulacja kształtu strumienia od punktowego do rozproszonego
  • Idealny do nawadniania i czyszczenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor mosiądz
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 103 x 36 x 36

Wyposażenie

  • Liczba kształtów strumienia: 2
  • Kształt strumienia: strumień stożkowy
  • Kształt strumienia: strumień punktowy
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.