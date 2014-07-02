Spryskiwacz z regulacją strumienia - zestaw

Profesjonalizm w nawadnianiu ogrodów. Bogata oferta Kärcher usatysfakcjonuje wszystkich miłośników roślin kompletną linią produktów do optymalnego nawadniania ogrodów. Węże ogrodowe, pistolety spryskujące i spryskiwacze, zestawy połączeń węży, zraszacze, bębny i wózki a także automatyczne systemy nawadniające zaspokoją wymagania każdego ogrodnika. Łączą w sobie efektywny design, praktyczne cechy użytkowe i wysoki standard produktów marki Kärcher.

W zestawie uniwersalna złączka Plus z Aquastop. System Click-on.

Cechy i zalety
Regulacja objętości przepływu
  • Umożliwia kontrolę przepływu wody jedną ręką
Antypoślizgowa, wyprofilowana guma zacisku zapewnia wygodną obsługę.
  • Wygodny uchwyt do łatwej obsługi
System click
  • Pasuje również do innych marek.
Uniwersalne złącze węża Plus z funkcją Aqua Stop 2.645-194.0
  • Zapobiega wyciekaniu wody podczas odłączania węży i akcesoriów.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 165 x 41 x 41

Wyposażenie

  • Kształt strumienia: strumień stożkowy
  • Kształt strumienia: strumień punktowy
Spryskiwacz z regulacją strumienia - zestaw
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)