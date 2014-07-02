Spryskiwacz z regulacją strumienia - zestaw
Profesjonalizm w nawadnianiu ogrodów. Bogata oferta Kärcher usatysfakcjonuje wszystkich miłośników roślin kompletną linią produktów do optymalnego nawadniania ogrodów. Węże ogrodowe, pistolety spryskujące i spryskiwacze, zestawy połączeń węży, zraszacze, bębny i wózki a także automatyczne systemy nawadniające zaspokoją wymagania każdego ogrodnika. Łączą w sobie efektywny design, praktyczne cechy użytkowe i wysoki standard produktów marki Kärcher.
W zestawie uniwersalna złączka Plus z Aquastop. System Click-on.
Cechy i zalety
Regulacja objętości przepływu
- Umożliwia kontrolę przepływu wody jedną ręką
Antypoślizgowa, wyprofilowana guma zacisku zapewnia wygodną obsługę.
- Wygodny uchwyt do łatwej obsługi
System click
- Pasuje również do innych marek.
Uniwersalne złącze węża Plus z funkcją Aqua Stop 2.645-194.0
- Zapobiega wyciekaniu wody podczas odłączania węży i akcesoriów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|165 x 41 x 41
Wyposażenie
- Kształt strumienia: strumień stożkowy
- Kształt strumienia: strumień punktowy
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do podlewania roślin doniczkowych
- Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)