Uchwyt ścienny

Umożliwia wykorzystanie lanc spryskujących jako prysznica ogrodowego.

Możliwość wykorzystania jako uchwyt do przechowywania lanc i rur (średnica rur 16 – 20 mm). Na wyposażeniu znajdują się kotwy i śruby.

Cechy i zalety
Odpowiedni dla rur o średnicy 16 – 20 mm
  • Elastyczne zastosowanie.
Na wyposażeniu znajdują się kotwy i śruby
  • Gotowy do użycia: wszystkie elementy znajdują się w zestawie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 65 x 86 x 146
Zastosowania
  • Basen