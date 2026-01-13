Uchwyt ścienny
Umożliwia wykorzystanie lanc spryskujących jako prysznica ogrodowego.
Możliwość wykorzystania jako uchwyt do przechowywania lanc i rur (średnica rur 16 – 20 mm). Na wyposażeniu znajdują się kotwy i śruby.
Cechy i zalety
Odpowiedni dla rur o średnicy 16 – 20 mm
- Elastyczne zastosowanie.
Na wyposażeniu znajdują się kotwy i śruby
- Gotowy do użycia: wszystkie elementy znajdują się w zestawie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|65 x 86 x 146
Zastosowania
- Basen