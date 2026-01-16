Uchwyt na wąż Plus

Uchwyt przewidziany do montażu na ścianie. Umożliwia praktyczne i wygodne przechowywanie węża ogrodowego. Posiada haki do zawieszania pistoletów i spryskiwaczy oraz półkę na drobne akcesoria np. szybkozłącza, adaptery. itp.

Cechy i zalety
Możliwość przechowywania dysz i pistoletów spryskujących
Praktyczny, oszczędzający miejsce sposób na przechowywanie węży
  • Wszystko w jednym miejscu.
  • Pasuje do wszystkich popularnych węży ogrodowych
Solidne materiały
  • Wytrzymały
Pojemnik na złącza, spryskiwacze i rękawice ogrodowe
Możliwość montażu na ścianie
  • Łatwy montaż naścienny
Specyfikacja

Dane techniczne

Przepustowość węża (m) maks. 35 (1/2") / maks. 25 (5/8") / maks. 20 (3/4")
Kolor czarny
Waga (kg) 0,7
Waga z opakowaniem (kg) 0,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 145 x 300 x 305