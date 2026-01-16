Uchwyt ścienny na wąż
Uchwyt przewidziany do montażu na ścianie. Umożliwia praktyczne i wygodne przechowywanie węża ogrodowego.
Uchwyt o mocnej konstrukcji przewidziany do montażu na ścianie. Umożliwia praktyczne i wygodne przechowywanie węża ogrodowego. Posiada haki do zawieszania pistoletów i spryskiwaczy.
Cechy i zalety
Łatwy montaż na ścianach zewnętrznych.
- Łatwość przechowywania
Praktyczne i wygodne przechowywanie pistoletów i spryskiwaczy
Specyfikacja
Dane techniczne
|Przepustowość węża (m)
|maks. 35 (1/2") / maks. 25 (5/8") / maks. 20 (3/4")
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|160 x 250 x 180