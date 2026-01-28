Prosty i kompaktowy w użyciu oraz nierzucający się w oczy design: dzięki wieszakowi ściennemu wąż ogrodowy można teraz przechowywać na ścianie i zaoszczędzić miejsce. Zawiera również uchwyty na dysze i lance spryskujące. Po użyciu wąż ogrodowy można łatwo umieścić na wieszaku. Dzięki wysokiej jakości materiałom wieszak ścienny jest wyjątkowo wytrzymały i trwały, a także odporny na promieniowanie UV i mróz. Kärcher zapewnia również 5-letnią gwarancję na produkt.