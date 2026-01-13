Mosiężna złączka - trójnik
Jakość materiału świadczy o jakości produktu. Mosiężne elementy połączeniowe w produktach Kärcher to niezaprzeczalna korzyść dla ogrodników. Jakość wykończenia i wytrzymałość materiału gwarantują długą żywotność produktów do nawadniania ogrodów, nawet przy intensywnej eksploatacji.
Do połączenia trzech węży. System Click-on.
Cechy i zalety
Złączka trzykierunkowa
- Szybkie łączenie trzech węży umożliwiające dwie niezależne linie
Wykonany z mosiądzu
- Wysokiej jakości wytrzymała złączka
System click
- Pasuje również do innych marek.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|15 x 55 x 60