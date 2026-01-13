Mosiężna złączka - trójnik

Jakość materiału świadczy o jakości produktu. Mosiężne elementy połączeniowe w produktach Kärcher to niezaprzeczalna korzyść dla ogrodników. Jakość wykończenia i wytrzymałość materiału gwarantują długą żywotność produktów do nawadniania ogrodów, nawet przy intensywnej eksploatacji.

Do połączenia trzech węży. System Click-on.

Cechy i zalety
Złączka trzykierunkowa
  • Szybkie łączenie trzech węży umożliwiające dwie niezależne linie
Wykonany z mosiądzu
  • Wysokiej jakości wytrzymała złączka
System click
  • Pasuje również do innych marek.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 15 x 55 x 60