Dobrze działające adaptery kranowe, złącza węży i węże to podstawa skutecznego podlewania. Kärcher dlatego oferuje kompletny asortyment akcesoriów do łączenia, rozłączania i naprawy systemów nawadniania. Na przykład uniwersalne złącze do naprawy węży. Uniwersalnego złącza do naprawy węży można używać do wszystkich popularnych węży ogrodowych i wyróżnia się łatwą obsługą dzięki ergonomicznemu designowi. Idealne rozwiązanie do łączenia dwóch węży lub ich naprawy. Uniwersalne złącze do naprawy węży jest kompatybilne z trzema najpopularniejszymi średnicami węży.