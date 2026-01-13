Dobrze działające adaptery kranowe, złącza węży i węże to podstawa skutecznego podlewania. Kärcher dlatego oferuje kompletny asortyment akcesoriów do łączenia, rozłączania, regulacji i naprawy systemów nawadniania. Na przykład zawór regulujący Kärcher — idealne rozwiązanie do regulacji przepływu wody od 0 do maksimum. Imponuje ergonomicznym designem i gwarantuje łatwą obsługę. Zawór regulujący można użyć albo do połączenia węża i spryskiwacza, albo — za pomocą dołączonego złącza dwukierunkowego — dwóch węży ze sobą. Zawór regulujący Kärcher jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi systemami mocowania typu hook-and-loop oraz wszystkimi popularnymi średnicami węży.