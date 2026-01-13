Złączka mosiężna na wąż 1/2" i 5/8"
Jakość materiału świadczy o jakości produktu. Mosiężne elementy połączeniowe w produktach Kärcher to niezaprzeczalna korzyść dla ogrodników. Jakość wykończenia i wytrzymałość materiału gwarantują długą żywotność produktów do nawadniania ogrodów, nawet przy intensywnej eksploatacji.
Profilowany pierścień ułatwiajacy obsługę. System Click-on. Odpowiednia dla węży 1/2" i 5/8". Wykonana z mosiądzu złączka Heavy duty do półprofesjonalnego użycia.
Cechy i zalety
High-quality brass hose coupling
- Solidna konstrukcja
Wygodny gumowy pierścień na uchwycie
- Łatwa obsługa i lepsze podłączanie
Suitable for 1/2'' and 5/8'' hoses
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica
|1/2″ / 5/8″
|Kolor
|mosiądz
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|48 x 36 x 36
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do nawadniania dużych ogrodów.
- Do podlewania roślin doniczkowych
- Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.