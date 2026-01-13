Złączka mosiężna na wąż 3/4" z Aquastop

Jakość materiału świadczy o jakości produktu. Mosiężne elementy połączeniowe w produktach Kärcher to niezaprzeczalna korzyść dla ogrodników. Jakość wykończenia i wytrzymałość materiału gwarantują długą żywotność produktów do nawadniania ogrodów, nawet przy intensywnej eksploatacji.

Wykonana z mosiądzu złączka Heavy duty do półprofesjonalnego użycia. Funkcja Aquastop pozwala na rozłączenie węża i elementów połączeniowych bez rozchlapywania wody. Profilowany pierścień ułatwiajacy obsługę. System Click-on. Odpowiednia dla węży 3/4"

Cechy i zalety
Aqua Stop
  • Zapobiega wyciekaniu wody podczas odłączania węży i akcesoriów.
High-quality brass hose coupling
  • Solidna konstrukcja
Wygodny gumowy pierścień na uchwycie
  • Łatwa obsługa i lepsze podłączanie
Pasuje do węży 3/4"
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica 3/4″
Kolor mosiądz
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 52 x 38 x 38
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do nawadniania dużych ogrodów.
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.