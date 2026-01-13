Złączka mosiężna na wąż 3/4" z Aquastop
Jakość materiału świadczy o jakości produktu. Mosiężne elementy połączeniowe w produktach Kärcher to niezaprzeczalna korzyść dla ogrodników. Jakość wykończenia i wytrzymałość materiału gwarantują długą żywotność produktów do nawadniania ogrodów, nawet przy intensywnej eksploatacji.
Wykonana z mosiądzu złączka Heavy duty do półprofesjonalnego użycia. Funkcja Aquastop pozwala na rozłączenie węża i elementów połączeniowych bez rozchlapywania wody. Profilowany pierścień ułatwiajacy obsługę. System Click-on. Odpowiednia dla węży 3/4"
Cechy i zalety
Aqua Stop
- Zapobiega wyciekaniu wody podczas odłączania węży i akcesoriów.
High-quality brass hose coupling
- Solidna konstrukcja
Wygodny gumowy pierścień na uchwycie
- Łatwa obsługa i lepsze podłączanie
Pasuje do węży 3/4"
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica
|3/4″
|Kolor
|mosiądz
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|52 x 38 x 38
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do nawadniania dużych ogrodów.
- Do podlewania roślin doniczkowych
- Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.