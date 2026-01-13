Wąż spiralny 5/16" – mini zestaw, 10 m

Idealny, 10 metrowy wąż do podlewania roślin w małych ogrodach, na balkonach i tarasach.

Wąż nie zawiera szkodliwych dla zdrowia ftalanów, kadmu, baru ani ołowiu. Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węża, a wysoka tolerancja na temperaturę zapewnia bezpieczne przechowywanie w okresie zimowym oraz umożliwia zasilanie urządzeń wysokociśnieniowych podgrzaną wodą. Odporny na promieniowanie UV. Wielofunkcyjny pistolet spryskujący z 4 kształtami strumienia. Spiralny wąż z zabezpieczeniem przed skręcaniem. Adapter na kran G 3/4.

Cechy i zalety
Po użyciu wąż zawsze wraca do swojej kompaktowej formy
  • Schludne przechowywanie w schludnym ogrodzie
Odporny na promienie UV i skręcanie wąż spiralny (10 m)
  • Nie jest szkodliwy dla zdrowia
Wielofunkcyjny pistolet spryskujący z 4 kształtami strumienia
1 x złącze węża z ochroną przed skręceniem
1 x złącze węża z ochroną przed skręceniem i funkcją Aqua Stop
Adapter kranowy G3/4
Koniec z niewygodnym zwijaniem/rozwijaniem węża, koniec z noszeniem ciężkich kanistrów z wodą
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor żółty
Waga (kg) 0,7
Waga z opakowaniem (kg) 0,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 560 x 95 x 95

Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.

Wyposażenie

  • Kształt strumienia: strumień stożkowy
  • Kształt strumienia: strumień punktowy
  • Kształt strumienia: zraszacz
Wąż spiralny 5/16" – mini zestaw, 10 m
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
Części zamienne

