Zraszacz cyrkulacyjny CS 90
Dla wszystkich ogrodów: dużych i małych. Szeroki asortyment zraszaczy Kärcher pozwoli Państwu dobrać właściwy model do konkretnego ogrodu, bez względu na jego rozmiar czy usytuowanie terenu. W odpowiedzi na różnorakie wymagania, Kärcher oferuje zraszacze na szpilce lub na płozach. Wszystkie modele można łatwo połączyć z wężem ogrodowym i pasują do dostępnych systemów Click-on.
Mocna szpilka mocująca. System click-on odpowiedni do produktów wszystkich dostępnych marek. Obszar nawadniania do 64 m2 (przy ciśnieniu 4 bar).
Cechy i zalety
Solidna szpilka do nierównego lub pochyłego gruntu
- Gwarantowana stabilność i solidność
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość wody
|24 l/min
|Średnica nawadniania przy ciśnieniu 2 bar
|9 m
|Średnica nawadniania przy ciśnieniu 4 bar
|9 m
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|58 x 105 x 243