Zraszacz cyrkulacyjny CS 90 vario

Dla wszystkich ogrodów: dużych i małych. Szeroki asortyment zraszaczy Kärcher pozwoli Państwu dobrać właściwy model do konkretnego ogrodu, bez względu na jego rozmiar czy usytuowanie terenu. W odpowiedzi na różnorakie wymagania, Kärcher oferuje zraszacze na szpilce lub na płozach. Wszystkie modele można łatwo połączyć z wężem ogrodowym i pasują do dostępnych systemów Click-on.

Mocna szpilka mocująca. Adapter do nawadniania powierzchni o planie prostokąta. System click-on odpowiedni do produktów wszystkich dostępnych marek. Obszar nawadniania do 64 m2 (przy cisnieniu 4 bar).

Cechy i zalety
Solidna szpilka do nierównego lub pochyłego gruntu
  • Gwarantowana stabilność i solidność
Dodatkowy adapter
  • Do podlewania obszarów prostokątnych (CS 90 Vario)
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość wody 21 l/min (circle) - 8,6 l/min (regtangular)
Średnica nawadniania przy ciśnieniu 2 bar 9 m
Średnica nawadniania przy ciśnieniu 4 bar 9 m
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 113 x 117 x 135
Zraszacz cyrkulacyjny CS 90 vario
Zraszacz cyrkulacyjny CS 90 vario
Zraszacz cyrkulacyjny CS 90 vario
Akcesoria