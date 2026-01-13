Zraszacz obrotowy RS 120/2
Dla wszystkich ogrodów: dużych i małych. Szeroki asortyment zraszaczy Kärcher pozwoli Państwu dobrać właściwy model do konkretnego ogrodu, bez względu na jego rozmiar czy usytuowanie terenu. W odpowiedzi na różnorakie wymagania, Kärcher oferuje zraszacze na szpilce lub na płozach. Wszystkie modele można łatwo połączyć z wężem ogrodowym i pasują do dostępnych systemów Click-on.
Praktyczny zraszacz 2-ramienny. Regulowany kąt pracy. System click-on odpowiedni do produktów wszystkich dostępnych marek. Obszar nawadniania do 113 m2. Nowoczesny i funkcjonalny wygląd.
Cechy i zalety
Adjustable spray angle
- Nawadnianie w zależności od zapotrzebowania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość wody
|16 l/min
|Średnica nawadniania przy ciśnieniu 2 bar
|≤ 8 m
|Średnica nawadniania przy ciśnieniu 4 bar
|≤ 12 m
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|200 x 248 x 110