Zraszacz obrotowy RS 130/3

Zraszacz obrotowy wyposażony w mocne, metalowe ramiona. Maksymalny obszar nawadniania 133 m².

Praktyczny zraszacz 3-ramienny. Regulowany kąt pracy. Metalowe ramiona spryskujące. System click-on odpowiedni do produktów wszystkich dostępnych marek. Obszar nawadniania do 133 m² (przy ciśnieniu 4 bar). Nowoczesny i funkcjonalny wygląd.

Cechy i zalety
Metalowe ramiona
  • Solidna konstrukcja
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość wody 15,5 l/min
Średnica nawadniania przy ciśnieniu 2 bar ≤ 11 m
Średnica nawadniania przy ciśnieniu 4 bar ≤ 13 m
Kolor czarny
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 200 x 248 x 100
Zraszacz obrotowy RS 130/3
Akcesoria