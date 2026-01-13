Zraszacz pulsacyjny PS 300

Dla wszystkich ogrodów: dużych i małych. Szeroki asortyment zraszaczy Kärcher pozwoli Państwu dobrać właściwy model do konkretnego ogrodu, bez względu na jego rozmiar czy usytuowanie terenu. W odpowiedzi na różnorakie wymagania, Kärcher oferuje zraszacze na szpilce lub na płozach. Wszystkie modele można łatwo połączyć z wężem ogrodowym i pasują do dostępnych systemów Click-on.