Urządzenie do czyszczenia suchym lodem IB 7/40 Classic

Mobilne urządzenie do stosowania z kompresorami wewnątrz zakładowymi. Przeznaczone do czyszczenia metodą strumieniową z wykorzystaniem suchego lodu.

Czyszczenie metodą strumieniową z wykorzystaniem lodu doskonale sprawdza się w przetwórstwie spożywczym, przy wytwarzaniu tworzyw sztucznych oraz na liniach produkcyjnych - szczególnie zaś do czyszczenia form wtryskowych i maszyn. Jej zaletą jest brak konieczności demontowania linii produkcyjnych oraz suszenia maszyn po przeprowadzeniu czyszczenia, co wpływa na zanczne obniżenie kosztów produkcji związanych z przestojami. Czyszczenie suchym lodem nie powoduje korozji ani scierania czyszczonej powierzchni. Granulki suchego lodu o temperaturze -79 °C rozpędzają się do prędkości dźwięku a następnie uderzają w zanieczyszczoną powierzchnię. Różnica temperatur oraz energia kinetyczna sprawiają iż zabrudzenie zostaje wykruszone. Następnie cząsteczki lodu wnikają w szczeliny, gdzie podlegają sublimacji (przechodzenie suchego lodu w postać gazu) równocześnie zwiększając swoją objętość ok. 400 razy, co powoduje „wysadzenie” brudu. Zużyty lód rozprasza się w powietrzu. W metodzie tej nie są wykorzystywane żadne środki chemiczne.

Cechy i zalety
Czytelny wyświetlacz
Wartości pokazywane na wyświetlaczu są łatwe do odczytania; przyciski są duże i proste w obsłudze.
Automatyczne opróżnianie pozostałości lodu
Przycisk z boku urządzenia "zrzut pozostałego suchego lodu" ze zbiornika. Zabezpiecza urządzenie przed zamarzaniem.
Zintegrowany separator olejowy
Urządzenie nie zamarza.
Uchwyt na pistolet
  • Trzpień pozwalający na wygodne przechowywanie i przezbrajanie dysz pistoletu.
  • Łatwe przezbrajanie dysz.
Wysoka mobilność
  • Urządzenie jest stabilne dzięki pneumatycznym kołom i nisko położonemu środkowi ciężkości.
Wydajny przepływ przez urządzenie
  • Suchy lód jest transportowany z urządzenia do dyszy bez jej uszkadzania.
  • Maksymalna moc czyszczenia z dyszą.
Skrzynka na akcesoria
  • Wysoka funkcjonalność.
Specyfikacja

Dane techniczne

Moc przyłącza (kW) 0,6
Obudowa / rama Stal nierdzewna (1.4301)
Długość przewodu zasilającego (m) 7
Ciśnienie powietrza (bar/MPa) 2 - 10 / 0,2 - 1
Jakość powietrza Suchy i wolny od oleju
Wydatek powietrza (m³/min) 0,5 - 3,5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 99
Pojemność zbiornika suchego lodu (kg) 15
Średnica granulek suchego lodu (mm) 3
Zużycie suchego lodu (kg/h) 15 - 50
Liczba faz (Ph) 1
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Napięcie (V) 220 - 240
Waga bez akcesoriów (kg) 93
Waga z akcesoriami (kg) 75
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 768 x 510 x 1096

Zakres dostawy

  • Smar do dyszy
  • Dysza płaska
  • Płaski klucz do wymiany dysz: 2 szt.
  • Wąż przyłączeniowy pistoletu z szybkozłączem
  • Pistolet (ergonomiczny i bezpieczny)
  • Pokrowiec na klucze

Wyposażenie

  • Zegar elektroniczny
  • Separator wody i oleju

Zastosowania
  • Czyszczenie form odlewniczych.
  • Usuwanie naddatków z części z tworzyw sztucznych.
  • Czyszczenie narzędzi kuźniczych.
  • Czyszczenie rozlewni i mieszalni.
  • Czyszczenie przenośników taśmowych.
  • Czyszczenie pieców.
  • Czyszczenie pras drukarskich.
  • Czyszczenie maszyn do obróbki drewna.
  • Czyszczenie generatorów, turbin, szaf sterowniczych i wymienników ciepła.
