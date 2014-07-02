Odkurzacz przemysłowy IVC 60/24-2 Ap

Przemysłowy odkurzacz klasy kompakt wyposażony w dwie mocne turbiny, wózek transportowy ułatwiający manewrowanie i zbiornik na znieczyszczenia ze stali szlachetnej.

Dzięki trwałej i mocnej budowie odkurzacz ten doskonale nadaje się do codziennego odkurzania w warunkach przemysłowych. Obsługa (w szczególności opróżnianie zbiornika na zanieczyszczenia) jest znacznie ułatwiona dzięki ergonomicznej budowie – połączenie uchwytu prowadzącego i dźwigni do opuszczania zbiornika. Czujnik poziomu cieczy wyłącza silnik po osiągnięciu maksymalnego poziomu cieczy w zbiorniku (działa także w przypadku cieczy nieprzewodzących).

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVC 60/24-2 Ap: Wyposażony w dwa silniki dmuchawy
Zapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia. Elektroniczne sterowanie napędem w celu uniknięcia wysokich prądów rozruchowych.
Odkurzacz przemysłowy IVC 60/24-2 Ap: Ręczne czyszczenie filtra IVC (Ap) 
Łatwa obsługa za pomocą ergonomicznie umieszczonej dźwigni. Wydłuża żywotność filtra, a tym samym zmniejsza potrzeby konserwacyjne.
Odkurzacz przemysłowy IVC 60/24-2 Ap: Wyposażony w kompaktowy płaski filtr falisty
Przejrzysta, kompaktowa konstrukcja filtra. Nadaje się do zbierania sypkich, suchych pyłów do klasy pyłów M.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 148 / 532
Podciśnienie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Pojemność zbiornika (l) 60
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Znamionowa moc wejściowa (kW) 2,4
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 70 ID 50 ID 40
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 73
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 0,95
Waga bez akcesoriów (kg) 59
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 970 x 690 x 995

Wyposażenie

  • Filtr główny: Płaski filtr falisty
  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Odkurzacz przemysłowy IVC 60/24-2 Ap
Wideo

Akcesoria