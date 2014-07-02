Odkurzacz przemysłowy IVC 60/24-2 Tact²

Kompaktowy odkurzacz przemysłowy z dużymi kołami i rolkami hamulcowymi dla maksymalnie łatwego przenoszenia. Automatyczne czyszczenie filtra TACT² zapewnia długi czas pracy bez przerw.

Kompaktowy odkurzacz przemysłowy IVC 60/24-2 Tact² idealnie nadaje się do czyszczenia obszarów produkcyjnych i maszyn produkcyjnych. Urządzenie ma duże koła i rolki hamulcowe, dzięki czemu jest łatwe do przenoszenia i doskonale sprawdza się w operacjach mobilnych. Automatyczne czyszczenie filtra Tact² gwarantuje długi czas pracy bez żadnych przerw.

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVC 60/24-2 Tact²: Wyposażony w dwa silniki dmuchawy
Wyposażony w dwa silniki dmuchawy
Zapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia. Elektroniczne sterowanie napędem w celu uniknięcia wysokich prądów rozruchowych.
Odkurzacz przemysłowy IVC 60/24-2 Tact²: System Automatycznego Oczyszczania Filtra Tact²
System Automatycznego Oczyszczania Filtra Tact²
Automatyczne czyszczenie filtrów za pomocą ukierunkowanych i silnych podmuchów powietrza. Pomimo czyszczenia filtra moc ssania pozostaje stale wysoka. Długa żywotność filtra zmniejsza koszty konserwacji.
Odkurzacz przemysłowy IVC 60/24-2 Tact²: Wyposażony w kompaktowy płaski filtr falisty
Wyposażony w kompaktowy płaski filtr falisty
Przejrzysta, kompaktowa konstrukcja filtra. Nadaje się do zbierania sypkich, suchych pyłów do klasy pyłów M.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 148 / 532
Podciśnienie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Pojemność zbiornika (l) 60
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Znamionowa moc wejściowa (kW) 2,4
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 50 ID 40
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 73
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 0,95
Waga z opakowaniem (kg) 68,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 970 x 690 x 995

Wyposażenie

  • Filtr główny: Płaski filtr falisty
  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
  • Elektroniczny czujnik poziomu cieczy
Odkurzacz przemysłowy IVC 60/24-2 Tact²
Odkurzacz przemysłowy IVC 60/24-2 Tact²
Odkurzacz przemysłowy IVC 60/24-2 Tact²

Wideo

Akcesoria