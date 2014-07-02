Odkurzacz przemysłowy IVC 60/24-2 Tact² M
Mocny, niezawodny odkurzacz przeznaczony do usuwania suchego brudu, cieczy oraz drobnego, szkodliwego pyłu klasy M. Wyposażony w system automatycznego oczyszczania filtra Tact².
Przemysłowy odkurzacz klasy kompakt do usuwania pyłów niebezpiecznych został wyposażony w mocne podwozie i wózek transpotowy gwarantujące łatwość manewrowania i skuteczną ochronę przed mechanicznym uszkodzeniem.
Cechy i zalety
Klasa pyłów MKompletne urządzenie certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69 dla klasy pyłu M.
Wyposażony w dwa silniki dmuchawyZapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia. Elektroniczne sterowanie napędem w celu uniknięcia wysokich prądów rozruchowych.
System Automatycznego Oczyszczania Filtra Tact²Automatyczne czyszczenie filtrów za pomocą ukierunkowanych i silnych podmuchów powietrza. Pomimo czyszczenia filtra moc ssania pozostaje stale wysoka. Długa żywotność filtra zmniejsza koszty konserwacji.
Kompaktowy płaski filtr falisty
- Przejrzysta, kompaktowa konstrukcja filtra.
- Nadaje się do zbierania sypkich, suchych pyłów do klasy pyłów M.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Pojemność zbiornika (l)
|60
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|2,4
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50 ID 40
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|73
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|0,95
|Waga bez akcesoriów (kg)
|60
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|970 x 690 x 995
Wyposażenie
- Filtr główny: Płaski filtr falisty
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
Wideo