Mały, mocny, niezawodny, niezwykle wszechstronny i lekki jak piórko: Nasz odkurzacz do pracy na sucho i na mokro NT 22/1 Ap zapewnia imponujące rezultaty podczas lekkich i umiarkowanych prac porządkowych w wielu zastosowaniach komercyjnych. Dzięki półautomatycznemu systemowi oczyszczenia filtra i odpornemu na wilgoć filtrowi kartridżowemu PES bez problemu radzi sobie z pyłem, zgrubnym zanieczyszczeniem i cieczami. Złącze węża ssącego przymocowane bezpośrednio do głowicy urządzenia umożliwia maksymalne wykorzystanie pojemności pojemnika. Jego bardzo kompaktowe wymiary i niewielka waga umożliwiają wygodny i łatwy transport urządzenia, które jest również łatwe w obsłudze.