Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap L
Najnowszy profesjonalny odkurzacz uniwersalny do odkurzania na mokro/sucho. Charakteryzuje się niską wagą, zwartą konstrukcją, wysoką mobilnością i półautomatycznym oczyszczaniem filtra.
Mały, mocny, niezawodny, niezwykle wszechstronny i lekki jak piórko: Nasz odkurzacz do pracy na sucho i na mokro NT 22/1 Ap zapewnia imponujące rezultaty podczas lekkich i umiarkowanych prac porządkowych w wielu zastosowaniach komercyjnych. Dzięki półautomatycznemu systemowi oczyszczenia filtra i odpornemu na wilgoć filtrowi kartridżowemu PES bez problemu radzi sobie z pyłem, zgrubnym zanieczyszczeniem i cieczami. Złącze węża ssącego przymocowane bezpośrednio do głowicy urządzenia umożliwia maksymalne wykorzystanie pojemności pojemnika. Jego bardzo kompaktowe wymiary i niewielka waga umożliwiają wygodny i łatwy transport urządzenia, które jest również łatwe w obsłudze.
Cechy i zalety
Niska waga i kompaktowe wymiary
- Odkurzacz można wygodnie transportować i przechowywać.
Odporny na zamoczenie kartridżowy filtr PES
- Odkurzanie na sucho i na mokro
- Zmywalny filtr PES.
Wejście węża ssącego przesunięte na głowicę
- Możliwe wykorzystanie całej objętości zbiornika.
- Brak konieczności częstego opróżniania zbiornika na zanieczyszczenia przekłada się na oszczędność czasu podczas odkurzania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|72
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Pojemność zbiornika (l)
|22
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne
|Moc znamionowa (W)
|maks. 1300
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|6
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|71
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|5,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|8,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|380 x 370 x 480
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 1.9 m
- Kolanko: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 505 mm
- Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 300 mm
- Ssawka szczelinowa
- Filtr kartridżowy: PES
Wyposażenie
- Czyszczenie filtra: Półautomatyczne czyszczenie filtra A
- Klasa bezpieczeństwa: II
- Kółko samonastawne z hamulcem
Wideo
Zastosowania
- Idealny do każdego zastosowania
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.