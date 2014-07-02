Odkurzacz uniwersalny NT 65/2 Ap
Profesjonalny odkurzacz uniwersalny przeznaczony do prac w trudnych warunkach. Doskonale sprawdzają się w branży remontowo-budowlanej, motoryzacyjnej, transportowej oraz w przemyśle.
Płaski filtr falisty przystosowany jest do zbierania drobnego pyłu klasy M. Dzięki systemom oczyszczania filtrów siła ssąca nie spada nawet w trakcie długotrwałych prac. Półautomatyczne oczyszczanie filtra za pomocą przycisku głowicy zapobiega spadkowi siły ssącej podczas pracy na skutek zatkania filtra. Ponadto oczyszczanie filtra korzystnie wpływa na jego żywotność. W wyposażeniu wąż spustowy olejodporny i trwały zbiornik z tworzywa sztucznego.
Cechy i zalety
Uchwyt na wyposażenie
- Duża, praktyczna powierzchnia przechowywania na głowicy kasety.
- Narzędzia i akcesoria są zawsze pod ręką.
Olejoodporny wąż spustowy
- Wąż spustowy jest łatwo i szybko dostępny.
- Ciecze można usuwać w łatwy i czysty sposób.
Półautomatyczny system oczyszczania filtra
- Optymalna wydajność czyszczenia filtra po naciśnięciu przycisku.
- Pozwala uzyskiwać konsekwentnie wysoką wydajność filtracji i moc ssania.
- Oszczędzająca czas konstrukcja i dłuższy okres eksploatacji filtra.
Uchwyt na wąż
- Zawsze pewnie przymocowany podczas transportu.
- Praktyczna i schludna przestrzeń do przechowywania w urządzeniu.
Ergonomiczny uchwyt
- Wygodny i łatwy transport odkurzacza.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|2 x 74
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Pojemność zbiornika (l)
|65
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne
|Moc znamionowa (W)
|maks. 2760
|Średnica znamionowa ( )
|ID 40
|Długość przewodu zasilającego (m)
|10
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|73
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|20
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|600 x 480 x 920
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 4 m
- Kolanko: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 550 mm
- Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Papier
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Wąż spustowy (olejoodporny)
- Płaski filtr falisty: Materiał z włókien celulozowych
- Uchwyt prowadzący
Wyposażenie
- Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
- Czyszczenie filtra: Półautomatyczne czyszczenie filtra A
- Listwa odbojowa
- Klasa bezpieczeństwa: II
- Kółko samonastawne z hamulcem
Wideo
Zastosowania
- Nadaje się do odkurzania na mokro i sucho
- Do zbierania cieczy, grubego brudu i pyłu ze wszystkich twardych powierzchni, a także do czyszczenia wnętrz samochodów
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.