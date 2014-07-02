Odkurzacz uniwersalny NT 65/2 Ap

Profesjonalny odkurzacz uniwersalny przeznaczony do prac w trudnych warunkach. Doskonale sprawdzają się w branży remontowo-budowlanej, motoryzacyjnej, transportowej oraz w przemyśle.

Płaski filtr falisty przystosowany jest do zbierania drobnego pyłu klasy M. Dzięki systemom oczyszczania filtrów siła ssąca nie spada nawet w trakcie długotrwałych prac. Półautomatyczne oczyszczanie filtra za pomocą przycisku głowicy zapobiega spadkowi siły ssącej podczas pracy na skutek zatkania filtra. Ponadto oczyszczanie filtra korzystnie wpływa na jego żywotność. W wyposażeniu wąż spustowy olejodporny i trwały zbiornik z tworzywa sztucznego.

Cechy i zalety
Uchwyt na wyposażenie
  • Duża, praktyczna powierzchnia przechowywania na głowicy kasety.
  • Narzędzia i akcesoria są zawsze pod ręką.
Olejoodporny wąż spustowy
  • Wąż spustowy jest łatwo i szybko dostępny.
  • Ciecze można usuwać w łatwy i czysty sposób.
Półautomatyczny system oczyszczania filtra
  • Optymalna wydajność czyszczenia filtra po naciśnięciu przycisku.
  • Pozwala uzyskiwać konsekwentnie wysoką wydajność filtracji i moc ssania.
  • Oszczędzająca czas konstrukcja i dłuższy okres eksploatacji filtra.
Uchwyt na wąż
  • Zawsze pewnie przymocowany podczas transportu.
  • Praktyczna i schludna przestrzeń do przechowywania w urządzeniu.
Ergonomiczny uchwyt
  • Wygodny i łatwy transport odkurzacza.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Wydatek powietrza (l/s) 2 x 74
Podciśnienie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Pojemność zbiornika (l) 65
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Moc znamionowa (W) maks. 2760
Średnica znamionowa ( ) ID 40
Długość przewodu zasilającego (m) 10
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 73
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 20
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 600 x 480 x 920

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 4 m
  • Kolanko: Tworzywo sztuczne
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 550 mm
  • Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Papier
  • Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
  • Ssawka szczelinowa
  • Wąż spustowy (olejoodporny)
  • Płaski filtr falisty: Materiał z włókien celulozowych
  • Uchwyt prowadzący

Wyposażenie

  • Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
  • Czyszczenie filtra: Półautomatyczne czyszczenie filtra A
  • Listwa odbojowa
  • Klasa bezpieczeństwa: II
  • Kółko samonastawne z hamulcem

Wideo

Zastosowania
  • Nadaje się do odkurzania na mokro i sucho
  • Do zbierania cieczy, grubego brudu i pyłu ze wszystkich twardych powierzchni, a także do czyszczenia wnętrz samochodów
Akcesoria
Części zamienne

