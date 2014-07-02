Odkurzacz uniwersalny NT 48/1

Uniwersalny, kompaktowy odkurzacz z funkcją zbierania wody, o solidnej konstrukcji. Doskonale sprawdzi się na małych powierzchniach wymagających regularnych porządków.

Odkurzacz z funkcją zbierania wody polecany jest szczególnie firmom sprzątającym, małym sklepom spożywczym, warsztatom samochodowym i rzemieślniczym oraz gospodarstwom agroturystycznym. Wyposażony jest w skuteczny, zmywalny filtr o długiej żywotności umożliwiający zarówno odsysanie wody jak i zbieranie suchych zanieczyszczeń (wymaga wysuszenia po odsysaniu wody). Pływak zapobiega przekroczeniu maksymalnego poziomu cieczy w zbiorniku. NT 48/1 posiada również praktyczny wąż spustowy ułatwiający opróżnianie zbiornika z zassanych cieczy bezpośrednio do kratki ściekowej. Na obudowie głowicy odkurzacza znajduje się specjalny uchwyt umożliwiający otrzepanie filtra głównego z zalegającego w nim pyłu wprost do zbiornika zanieczyszczeń. Pomaga to utrzymać stale wysoką siłę ssania oraz przedłuża żywotność filtra. Mocny zderzak skutecznie zabezpiecza odkurzacz, wszelkie przedmioty i ściany w razie zderzenia podczas pracy przed mechanicznym uszkodzeniem. Specjalne uchwyty na obudowie umożliwiają wygodne przechowywanie wyposażenia.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny NT 48/1: Opróżnianie zbiornika
Opróżnianie zbiornika
Łatwo dostępny wąż spustowy ułatwia usuwanie zassanych płynów.
Odkurzacz uniwersalny NT 48/1: Przechowywanie akcesoriów
Przechowywanie akcesoriów
Akcesoria mogą być zamocowane na zbiorniku z tyłu urządzenia.
Odkurzacz uniwersalny NT 48/1: Solidne metalowe zatrzaski
Solidne metalowe zatrzaski
Hak na przewód zasilający
  • Kabel zasilający jest zawsze pewnie zamocowany na czas transportu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Wydatek powietrza (l/s) 72
Podciśnienie (mbar/kPa) 249 / 24,9
Pojemność zbiornika (l) 48
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Moc znamionowa (W) maks. 1380
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 71
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 10,2
Waga z opakowaniem (kg) 14,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 490 x 390 x 780

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2.5 m
  • Kolanko: Tworzywo sztuczne
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 550 mm
  • Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Papier
  • Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
  • Ssawka szczelinowa
  • Filtr kartridżowy: PES
  • Wąż spustowy

Wyposażenie

  • Listwa odbojowa
  • Klasa bezpieczeństwa: II
  • Kółko samonastawne z hamulcem
Odkurzacz uniwersalny NT 48/1

