Odkurzacz uniwersalny NT 70/3
Uniwersalny odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Charakteryzuje się prostą, trwałą konstrukcją i korzystną ceną w stosunku do jakości. Wersja z trzema turbinami.
Odkurzacz dobrze sprawdzi się w warsztatach, myjniach samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, stacjach diagnostycznych oraz w transporcie i logistyce. NT 70/2 posiada trzy turbiny – każda z nich ma oddzielny włącznik i może pracować samodzielnie. Jest też przystosowany do pracy z zestawami bardzo długich węży. Wyposażenie można wygodnie przechowywać na obudowie odkurzacza w specjalnych uchwytach. Duży zderzak chroni urządzenie przed mechanicznymi uszkodzeniami. Wąż spustowy ułatwia opróżnianie wody z dużego (70l) zbiornika zanieczyszczeń wprost do kratki ściekowej. Filtr główny typu cartridge z pływakiem, przy maksymalnym poziomie napełnienia zbiornika wyłącza ssanie, co chroni turbinę przed zamoczeniem.
Cechy i zalety
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
- Mocny zderzak.
Zintegrowany wąż spustowy.
- W celu łatwego opróżniania wody z dużego (70 l) zbiornika zanieczyszczeń wprost do kratki ściekowej odkurzacze NT 70 zostały wyposażone w wąż spustowy.
Ergonomiczny uchwyt
- NT 70 posiada uchwyt ułatwiający manewrowanie.
Mocny, odporny na uderzenia zderzak
- Mocny zderzak zabezpiecza odkurzacz przed uszkodzeniami.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|3 x 74
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Pojemność zbiornika (l)
|70
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne
|Moc znamionowa (W)
|maks. 3600
|Średnica znamionowa ( )
|ID 40
|Długość przewodu zasilającego (m)
|10
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|83
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|27,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|720 x 510 x 975
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 4 m
- Kolanko: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 550 mm
- Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Filtr kartridżowy: Papier
- Wąż spustowy
- Uchwyt prowadzący
Wyposażenie
- Listwa odbojowa
- Klasa bezpieczeństwa: II
Akcesoria
Części zamienne
