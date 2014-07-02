Dzięki wyposażeniu w 3 turbiny odkurzacz może bez trudu pracować z zestawami bardzo długich węży przeznaczonych np. do odkurzania autobusów. Doskonale sprawdzi się w warsztatach, myjniach samochodów ciężarowych i autobusów, stacjach diagnostycznych pojazdów oraz w szeroko pojętym transporcie i logistyce. Dzięki wózkowi wyposażonemu w duże koła i rolki osoba obsługująca odkurzacz może łatwo i bez wysiłku ciągnąć go za sobą. Uchwyt w przedniej części obudowy umożliwia wygodne i pewne podniesienie zbiornika w celu opróżnienia. Wychylne zamontowanie zbiornika na ramie wózka ułatwia wylanie zebranej wody wprost do toalety. Wodę można też opróżnić za pomocą węża spustowego do kratki ściekowej. Każda z turbin posiada oddzielny włącznik i może pracować samodzielnie. Filtr główny typu cartridge z pływakiem, przy maksymalnym poziomie napełnienia zbiornika wyłącza ssanie, co chroni turbinę przed zamoczeniem. 70 litrowy zbiornik odkurzacza wykonany jest z metalu.