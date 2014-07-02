Odkurzacze z otrząsaczem automatycznym — Klasa Tact

Pył pod kontrolą

System automatycznego oczyszczania filtra TACT zapobiega spadkowi siły ssącej nawet podczas odkurzania drobnego pyłu oraz korzystnie wpływa na żywotność filtra głównego. Cykl źycia filtra do momentu kiedy wymaga on wymiany to 180 kg przefiltrowanego pyłu (pył mineralny klasy A). To przekłada się na wyraźnie wydłużone okresy pracy odkurzacza bez utraty siły ssącej i lepszą ochronę użytkownika przed drobnym pyłem. Flizelinowe worki filtracyjne są trwałe i odporne na rozdarcie.

Cykl życia filtra w przypadku odkurzania drobnego pyłu odkurzaczem Kärcher NT 30/1 Tact Te L

Zasysane zanieczyszczenia: pył mineralny kategorii A

Temperatura: temperatura pokojowa

Akcesoria: filtr główny oraz wąż ssący w wyposażeniu

Konkurencyjne odkurzacze: porównywalna pojemność zbiornika oraz wyposażenie

Przedmiot testu: maksymalna ilość pyłu, która może zostać zassana przez filtr główny do momentu kiedy filtr wymaga wymiany lub czyszczenia.

Kärcher NT 30/1 Tact Te L: 180 kg

Konkurent A: 19 kg

Konkurent B: 10 kg