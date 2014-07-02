Odkurzacze z otrząsaczem automatycznym — Klasa Tact
Odkurzacze z otrząsaczem automatycznym to urządzenia przeznaczone w szczególności do usuwania dużych ilości drobnego i bardzo drobnego pyłu oraz pracy z elektronarzędziami. System automatycznego oczyszczania filtra TACT zapobiega spadkowi siły ssącej nawet podczas odkurzania drobnego pyłu budowlanego oraz korzystnie wpływa na żywotność filtra głównego.
Lepsze dzięki doświadczeniu
Szeroki asortyment odkurzaczy uniwersalnych Kärcher jest rezultatem wieloletniego doświadczenia oraz wskazówek, jakie otrzymujemy od użytkowników odkurzaczy NT. Dzięki utrzymywaniu stałych kontaktów z odbiorcami naszych urządzeń jesteśmy w stanie nieustannie je usprawniać kierując się potrzebą klienta.
Pył pod kontrolą
System automatycznego oczyszczania filtra TACT zapobiega spadkowi siły ssącej nawet podczas odkurzania drobnego pyłu oraz korzystnie wpływa na żywotność filtra głównego. Cykl źycia filtra do momentu kiedy wymaga on wymiany to 180 kg przefiltrowanego pyłu (pył mineralny klasy A). To przekłada się na wyraźnie wydłużone okresy pracy odkurzacza bez utraty siły ssącej i lepszą ochronę użytkownika przed drobnym pyłem. Flizelinowe worki filtracyjne są trwałe i odporne na rozdarcie.
Cykl życia filtra w przypadku odkurzania drobnego pyłu odkurzaczem Kärcher NT 30/1 Tact Te L
Zasysane zanieczyszczenia: pył mineralny kategorii A
Temperatura: temperatura pokojowa
Akcesoria: filtr główny oraz wąż ssący w wyposażeniu
Konkurencyjne odkurzacze: porównywalna pojemność zbiornika oraz wyposażenie
Przedmiot testu: maksymalna ilość pyłu, która może zostać zassana przez filtr główny do momentu kiedy filtr wymaga wymiany lub czyszczenia.
Kärcher NT 30/1 Tact Te L: 180 kg
Konkurent A: 19 kg
Konkurent B: 10 kg
Praktyczne i wytrzymałe
Innowacja zaczyna się na etapie projektu. Nasze nowe odkurzacze uniwersalne Tact posiadają pojedyncze pokrętło do obsługi funkcji urządzenia i trybów pracy(koncepcja EASY).
Narzędzia i inne przedmioty mogą być bezpiecznie przechowywane na obudowie urządzenia, a miejsce na nie przewidziane zostało pokryte dodatkowo warstwą gumy. Narzędzia można przymocować korzystając z dostępnych punktów kotwiczenia.
Wyposażone pod kątem pracy na budowach
Aby sprostać trudnym warunkom pracy na budowie odkurzacze NT Tact zostały wyposażone w wytrzymałe obudowy, wzmocnione zbiorniki na zanieczyszczenia oraz specjalnie zaprojektowane zderzaki chroniące je przez przypadkowymi uderzeniami. Transport odkurzaczy umożliwiają solidne uchwyty oraz metalowe koła.
Doskonałe osiągi
Odkurzacze NT Tact wyposażone są standardowo w węże ssące o średnicy 35 mm (DN 35). To poprawia przepływ powietrza i redukuje możliwość zablokowania węża przez zassane zanieczyszczenia o dużej objętości.
Płaski, łatwy w montażu i demontażu filtr główny
Wszystkie nowe odkurzacze NT Tact posiadają płaski filtr falisty w kasecie. Dzięki temu łatwo go bezpyłowo wymienić. Dodatkowo filtr można włożyc do kasety tylko w jeden sposób, a jego uszczelka jest zawsze prawidłowo dociśnięta. Wszystkie odkurzacze NT Tact są certyfikowane do zbierania pyłu klasy L co oznacza 99% wydajność w filtracji pyłu (zgodnie z normą EN 60335-2-69).
Profesjonalne odkurzacze z automatycznym otrząsaczem Kärcher — dla kogo?
Profesjonalne odkurzacze z automatycznym otrząsaczem Kärcher to urządzenia do użytku profesjonalnego i komercyjnego przeznaczone do czyszczenia mokrych i suchych powierzchni podłogowych i ściennych. Odkurzacze przemysłowe z otrząsaczem Kärcher znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebne są maszyny do usuwania dużych ilości drobnego pyłu. Dzięki swojej konstrukcji, systemowi TACT i wysokim właściwościom użytkowym sprawdzają się zarówno w przemyśle, jak i w branży motoryzacyjnej czy remontowo-budowlanej. System filtracji z filtrem H oraz system czyszczenia filtra Tact zapewnia wysoką skuteczność filtrowania. Stanowi więc doskonałą ochronę użytkownika bez poświęcania siły ssącej lub wydajności filtra. Profesjonalne odkurzacze z automatycznym otrząsaczem Kärcher to doskonały wybór dla osób, które poszukują niezawodnego sprzętu na lata, który poradzi sobie także w trudnych warunkach.
