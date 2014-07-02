Profesjonalne odkurzacze do pyłów niebezpiecznych Kärcher — zastosowania

Profesjonalne odkurzacze do pyłów niebezpiecznych Kärcher to specjalistyczne urządzenia do zadań specjalnych. Przeznaczone do odsysania wody i pyłu budowlanego, szkodliwych substancji oraz mokrych i suchych zanieczyszczeń znajdują zastosowanie w branży budowlanej, przemyśle chemicznym i farmaceutycznym. Umożliwiają także dokładne i bezpieczne usuwanie zanieczyszczeń we wszystkich sektorach, w których wymagane jest zachowanie najwyższych standardów czystości.

Wśród profesjonalnych odkurzaczy do usuwania pyłów niebezpiecznych Kärcher znajdziesz modele przeznaczone do usuwania:

pyłów klasy L o niskiej szkodliwości: kurzu domowego, ziemi, wapna, farb czy lakierów;

pyłów klasy H (średnio szkodliwych dla zdrowia takich jak pyły drzewne, pyły metalowe cząsteczki farb) z możliwością użytkowania w obszarach zagrożonych wybuchem oznaczonych jako Strefa 22;

pyłów H klasy z dodatkowym testem dla zbierania pyłu z azbestu zgodnym z regulacjami technicznymi dotyczącymi substancji niebezpiecznych (TRGS 519);

pyłów klasy M (najbardziej szkodliwych dla zdrowia: pyłów azbestu, zarodników, pleśni, pyłów ołowiowych cz włókien mineralnych) zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/UE dotyczącą pracy w obszarze zagrożonym eksplozją (Strefa 22).

Odkurzacze profesjonalne do pyłów niebezpiecznych Kärcher będą więc doskonałym narzędziem do usuwania niebezpiecznych pyłów azbestowych, kadmowych, ołowianych, palnych, pyłów powstałych w procesie produkcji leków, aktywnych substancji farmaceutycznych, prochu strzelniczego czy osadów po malowaniu proszkowym.