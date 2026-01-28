Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Tact Te M
Odkurzacz do pracy na sucho i mokro bezpiecznie i niezawodnie usuwa wdychalny drobny pył klasy M. Wyposażony w zbiornik o pojemności 30 l, system czyszczenia filtra sterowany czujnikiem Tact oraz certyfikat ACD.
Każdego dnia na placach budowy i w warsztatach powstają wszelkiego rodzaju niebezpieczne i czasami wdychalne drobne pyły. Dzięki systemowi czyszczenia filtra sterowanemu czujnikiem Tact nasz kompaktowy odkurzacz na mokro i sucho NT 30/1 Tact Te M ACD usuwa duże ilości drobnego pyłu, z gwarantowaną skutecznością filtracji 99,9%. Ten odkurzacz, certyfikowany zgodnie z nową normą ACD według IEC 60335-2-69:2021, jest dopuszczony do zbierania pyłów palnych. Moc ssania jest stale monitorowana przez czujniki, a czyszczenie filtra jest kontrolowane w razie potrzeby. Do bezpośredniego odsysania z elektronarzędzi posiada zintegrowane gniazdo z funkcją automatycznego uruchomienia i kompletny system antystatyczny z przewodzącymi akcesoriami. Akcesoria bezpiecznie przechowywane w urządzeniu można wykorzystać do bezproblemowego odkurzania całego pyłu, który już osiadł na podłodze lub maszynach, kierując go do wytrzymałego 30-litrowego pojemnika z metalowymi kółkami i zderzakiem.
Cechy i zalety
System czyszczenia filtra sterowany czujnikiem Tact
Wydajność filtracji 99,9%
Certyfikacja ACD
System antystatyczny z elektroprzewodzącymi akcesoriami
Gniazdo do podłączania elektronarzędzi z funkcją automatycznego włączania / wyłączania.
Filtracja powietrza chłodzącego
Odkurzacz bezpieczny do klasy pyłów M
Płaski filtr falisty do pracy na sucho i mokro
Adapter do elektronarzędzi
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|74
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Pojemność zbiornika (l)
|30
|Moc znamionowa (W)
|maks. 1380
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Materiał kabla
|Guma
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|69
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|14,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|19,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|560 x 370 x 580
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 4 m
- Typ węża ssącego: elektrycznie przewodzący
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 550 mm
- Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
- Kolanko: elektrycznie przewodzący
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
- Płaski filtr falisty: PES z powłoką PTFE
- Plastikowy worek PE do bezpyłowej utylizacji: 1 szt.
Wyposażenie
- Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
- System antystatyczny
- Listwa odbojowa
- Klasa bezpieczeństwa: I
- Kółko samonastawne z hamulcem
- Czyszczenie filtra: Sterowane czujnikiem, zorientowane na potrzeby czyszczenie filtra Tact
- Klasa pyłu: M
- Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
Wideo
Zastosowania
- Odkurzacz bezpieczny do odkurzania pyłów klasy M
- Do zasysania drobnego pyłu i grubego brudu
- Do zasysania cieczy i mokrego brudu
- Do zasysania wszelkiego rodzaju pyłu kamiennego, trocin, pyłu ceramicznego itp.
- Nadaje się do odkurzania pyłów palnych zgodnie z normą ACD IEC 60335-2-69:2021 (Urządzenie do zbierania pyłów palnych)
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.