Każdego dnia na placach budowy i w warsztatach powstają wszelkiego rodzaju niebezpieczne i czasami wdychalne drobne pyły. Dzięki systemowi czyszczenia filtra sterowanemu czujnikiem Tact nasz kompaktowy odkurzacz na mokro i sucho NT 30/1 Tact Te M ACD usuwa duże ilości drobnego pyłu, z gwarantowaną skutecznością filtracji 99,9%. Ten odkurzacz, certyfikowany zgodnie z nową normą ACD według IEC 60335-2-69:2021, jest dopuszczony do zbierania pyłów palnych. Moc ssania jest stale monitorowana przez czujniki, a czyszczenie filtra jest kontrolowane w razie potrzeby. Do bezpośredniego odsysania z elektronarzędzi posiada zintegrowane gniazdo z funkcją automatycznego uruchomienia i kompletny system antystatyczny z przewodzącymi akcesoriami. Akcesoria bezpiecznie przechowywane w urządzeniu można wykorzystać do bezproblemowego odkurzania całego pyłu, który już osiadł na podłodze lub maszynach, kierując go do wytrzymałego 30-litrowego pojemnika z metalowymi kółkami i zderzakiem.