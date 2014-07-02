Profesjonalne odkurzacze specjalistyczne
Profesjonalne odkurzacze do pracy na sucho i na mokro. Przeznaczone do zadań specjalnych — prac porządkowych w piekarniach, w straży pożarnej i innych gałęziach przemysłu.
Profesjonalne odkurzacze specjalistyczne Kärcher do prac porządkowych w piekarniach
Odkurzacze przemysłowe do pracy w piekarniach szybko i skutecznie zbierają brud, pył i zanieczyszczenia z podłóg i pieców piekarniczych. Niezawodne, o wysokiej mocy ssącej zapewnią najlepsze efekty przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa.
System TACT
Innowacyjny system automatycznego oczyszczania filtra TACT zapobiega spadkowi siły ssącej nawet podczas odkurzania drobnego pyłu. Korzystnie wpływa także na żywotność filtra głównego.
Bogate wyposażenie standardowe
Odkurzacze są wyposażone w użyteczne w zakładach piekarnicznych akcesoria: kolanka, ssawki, węże i rury oraz ergonomiczny uchwyt ułatwiający transport. Posiadają także gniazdo umożliwiające podłączenie specjalnego zestawu do czyszczenia piekarnika z izolowanym wężem odpornym na temperaturę wraz z rurami ssącymi.
Brak kontaktu z zanieczyszczeniami
Profesjonalne odkurzacze do pracy w piekarniach posiadają płaski, falisty filtr umieszczony w specjalnej kasecie. Dzięki takiej konstrukcji operator nie ma kontaktu z zanieczyszczeniami, a filtr nie uszkadza się podczas wkładania czy mechanicznego oczyszczania.
Profesjonalne odkurzacze specjalistyczne Kärcher do prac w pożarnictwie
Profesjonalne odkurzacze specjalistyczne Kärcher do pracy w branży pożarniczej to zaawansowane technologicznie urządzenia do pracy na sucho i na mokro. Zasysają i przepompowują wodę po akcjach gaśniczych oraz z zalanych powierzchni. Po wyposażeniu w odpowiedni filtr skutecznie usuwają także suche zanieczyszczenia, np. pył. Z powodzeniem mogą pracować także w warunkach dużego zapylenia.
Wysoka moc ssąca
Niezawodne odkurzacze specjalistyczne Kärcher wyróżniają się wysoką siłą ssąca. Doskonale poradzą sobie z zebraniem także dużych ilości brudnej wody.
Na sucho i na mokro
Po wyposażeniu urządzenia w odpowiedni filtr może ono nie tylko zasysać wodę, ale także sprzątać suche zanieczyszczenia — np. pozostały po akcji gaśniczej pył.
Możliwość podłączenia popularnych węży
Złącza w specjalistycznych odkurzaczach pożarniczych są dopasowane do złącza GEKA-C stosowanego przez straż pożarną. Daje to możliwość podłączenia do urządzenia wszystkich popularnych węży pożarniczych.
Unikalny system filtracji
Doskonale zaprojektowany system filtracji dostosowany do specyfiki pracy straży pożarnej skutecznie chroni turbinę przed zablokowaniem przez kamienie, liście czy drewno.
Pełne bezpieczeństwo użytkowania
Niezawodne odkurzacze do użytkowania w pożarnictwie są wyposażone w nowoczesne rozwiązania zapewniające ochronę przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie i szkodliwym działaniem pyłu. Wyłącznik różnicowo-prądowy zapobiega porażeniu prądem elektrycznym.
Dla kogo profesjonalne odkurzacze specjalistyczne do pracy w trudnych warunkach?
Profesjonalne odkurzacze do czyszczenia w trudnych warunkach zostały zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Urządzenia świetnie radzą sobie z zadaniami wymagającymi precyzji, wydajności i maksymalnego bezpieczeństwa. Przeznaczone do użytku profesjonalnego i komercyjnego są niezastąpione przede wszystkim zakładach piekarniczych i cukierniczych oraz w branży pożarniczej. Uniwersalne modele do usuwania zabrudzeń na sucho i mokro świetnie sprawdzają się także w zakładach stolarskich, na placach budowy oraz w innych gałęziach przemysłu.
