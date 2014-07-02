Profesjonalne odkurzacze specjalistyczne Kärcher do prac porządkowych w piekarniach

Odkurzacze przemysłowe do pracy w piekarniach szybko i skutecznie zbierają brud, pył i zanieczyszczenia z podłóg i pieców piekarniczych. Niezawodne, o wysokiej mocy ssącej zapewnią najlepsze efekty przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa.

System TACT

Innowacyjny system automatycznego oczyszczania filtra TACT zapobiega spadkowi siły ssącej nawet podczas odkurzania drobnego pyłu. Korzystnie wpływa także na żywotność filtra głównego.

Bogate wyposażenie standardowe

Odkurzacze są wyposażone w użyteczne w zakładach piekarnicznych akcesoria: kolanka, ssawki, węże i rury oraz ergonomiczny uchwyt ułatwiający transport. Posiadają także gniazdo umożliwiające podłączenie specjalnego zestawu do czyszczenia piekarnika z izolowanym wężem odpornym na temperaturę wraz z rurami ssącymi.

Brak kontaktu z zanieczyszczeniami

Profesjonalne odkurzacze do pracy w piekarniach posiadają płaski, falisty filtr umieszczony w specjalnej kasecie. Dzięki takiej konstrukcji operator nie ma kontaktu z zanieczyszczeniami, a filtr nie uszkadza się podczas wkładania czy mechanicznego oczyszczania.