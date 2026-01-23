Szczotka elektryczna EB 30/1 Li-Ion

Bardzo cicha szczotka elektryczna do dyskretnego i szybkiego sprzątania. Dzięki technologii litowo-jonowej z bardzo długiem czasem pracy akumulatora: 40 minut na dywanach i do 60 minut na twardych powierzchniach.

Szczotka profesjonalna może zamiatać w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej i wszędzie tam, gdzie przewód zasilający przeszkadza w pracy np. w windach, na schodach, czy pomiędzy rzędami foteli. EB 30/1 Li-Ion jest też niezwykle przydatna w miejscach, gdzie hałas jest szczególnie niepożądany np. w hotelach, restauracjach, biurach, butikach czy muzeach. Szczotka pozwala szybko zebrać suchy, luźny brud zarówno z podłóg twardych, jak i wykładzin dywanowych o krótkim runie. Litowo-jonową baterię można wymienić w zaledwie kilka sekund. Obsługa szczotki jest w pełni intuicyjna. Teleskopowy uchwyt oraz duży włącznik przystosowany do obsługi stopą zapewniają możliwość sprzątania bez potrzeby schylania się. Szczotkę można wyjąć za pomocą jednej ręki, bez stosowania jakichkolwiek narzędzi i w razie potrzeby łatwo oczyścić z nawiniętych włosów czy nitek. Podobnie zbiornik na zanieczyszczenia jest łatwy w wyjmowaniu i opróżnianiu.

Cechy i zalety
Szczotka elektryczna EB 30/1 Li-Ion: Łatwa wymiana baterii
Łatwa wymiana baterii
Wydajny akumulator litowo-jonowy można łatwo wyjąć i wymienić w jednym kroku.
Szczotka elektryczna EB 30/1 Li-Ion: Do zmiany szczotki nie są potrzebne narzędzia
Do zmiany szczotki nie są potrzebne narzędzia
Do demontażu szczotki walcowej nie są potrzebne narzędzia. Dzięki temu można ją szybko zdemontować i wyczyścić.
Szczotka elektryczna EB 30/1 Li-Ion: Szybka ładowarka
Szybka ładowarka
Krótki czas ładowania, długi czas pracy: pełne naładowanie baterii w mniej niż dwie godziny.
Łatwe opróżnianie zbiornika na zanieczyszczenia
  • Szybkie i łatwe opróżnianie zbiornika zanieczyszczeń bez kontaktu z brudem.
Specyfikacja

Dane techniczne

Szerokość robocza (mm) 300
Pojemność zbiornika (l) 1
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 56
Moc znamionowa (A) 1,8
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 7,2
Pojemność baterii (2,5 Ah)
Czas pracy baterii podczas sprzątania podłóg twardych (min) 51
Czas pracy baterii podczas sprzątania dywanów (min) 41
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 2,8
Waga z opakowaniem (kg) 3,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 250 x 300 x 1340

Zakres dostawy

  • Akumulator: Akumulator 7,2 V / 2,5 Ah (1 szt.)
  • Szybka ładowarka, BC 1/1.8
  • Szczotka walcowa standardowa
  • Teleskopowy uchwyt prowadzący
  • Zbiornik na zanieczyszczenia

Wideo

Akcesoria
Części zamienne

