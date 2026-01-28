Parownica SG 4/4
Kompaktowa parownica SG 4/4 z potężnym ciśnieniem pary, które wynosi 4 bary, bezstopniowa regulacja ilości pary oraz system VapoHydro dla doskonałego czyszczenia i certyfikowanej dezynfekcji, bez użycia środków chemicznych.
SG 4/4 to kompaktowa parownica, która dzięki ciśnieniu pary 4 bar imponuje doskonałą wydajnością czyszczenia i certyfikowaną dezynfekcją *. Bezstopniowa regulacja ilości pary i funkcja VapoHydro do bezstopniowej regulacji nasycenia parą umożliwiają idealne dopasowanie maszyny do danego zadania czyszczenia. System dwóch zbiorników, który szybko się nagrzewa, może być napełniany w sposób ciągły, co pozwala na długie okresy nieprzerwanej pracy. Maszyna posiada zintegrowany wskaźnik temperatury, działa bez środków chemicznych i jest uniwersalna. Wszechstronny pakiet wyposażenia obejmuje 2 dysze podłogowe (do czyszczenia ściernego i higienicznego), zintegrowany schowek na akcesoria, zintegrowany haczyk na przewód zasilający, a także uchwyt na rury dla oszczędności miejsca. (* zgodnie z EN 16615, posadzka PCV, urządzenie: SG 4/4 (dysza podłogowa z lamelkami, 30 cm/s, maksymalne ciśnienie pary, minimum VapoHydro), zarodek testowy: Enterococcus hirae ATCC 10541, wirus testowy: MVA , Murines Norovirus, Adenovirus.)
Cechy i zalety
Certyfikowana i bardzo skuteczna dezynfekcjaDezynfekcja powierzchni zgodnie z normą EN 16615, potwierdzona przez zewnętrzne laboratorium. Zakres skuteczności bakteriologicznej i wirusologicznej przeciwko otoczkowym wirusom PLUS. Badanie na obecność drobnoustrojów: Enterococcus hiraea, MVA, Murines Norovirus, adenowirusa.
Dezynfekcja bez środków chemicznychRozwiązanie umożliwiające oszczędzanie zasobów oraz niepozostawiające osadu, ponieważ do czyszczenia wykorzystywana jest wyłącznie woda. Maksymalne bezpieczeństwo, dzięki zapobieganiu rozwojowi wieloopornych drobnoustrojów. Łagodne czyszczenie powierzchni bez środków chemicznych.
System dwóch zbiornikówZbiornik na wodę może być uzupełniany podczas pracy bez potrzeby jej przerywania. Tylko część wody jest podgrzewana dzięki czemu parownica jest szybko gotowa do pracy. Dzięki zbiornikowi wody o pojemności 4 litrów parownica może długo pracować bez konieczności uzupełniania wody.
System VapoHydro
- System VapoHydro umożliwia płynną regulację stopnia wilgotności pary w zależności od zapotrzebowania.
- System pozwala uzyskać parę lub strumień gorącej wody.
- Strumień gorącej wody z łatwością usuwa oporne zabrudzenia.
Schowek na akcesoria
- Zintegrowany schowek pozwala przechowywać potrzebne akcesoria na parownicy.
- Akcesoria „pod ręką", zawsze w jednym miejscu.
- Rury przedłużające można przechowywać z tyłu urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Pojemność kotła (l)
|2,4
|Pojemność zbiornika (l)
|2
|Ciśnienie pary (bar)
|maks. 4
|Moc grzałki (W)
|2300
|Czas nagrzewania (min)
|9
|Temperatura (°C)
|maks. 145
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|8
|Waga z opakowaniem (kg)
|11,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|475 x 320 x 275
Zakres dostawy
- Dysza ręczna ze szczotką: 165 mm
- Ilość rur parowych: 2 szt.
- Długość rur parowych: 505 mm
- Wąż parowy z pistoletem: 2 m
- Dysza podłogowa z listwami: 320 mm
- Dysza podłogowa z włosiem: 310 mm
- Lejek do napełniania
- Rury: 2 szt.
- Pokrowiec z tkaniny frotte na dyszę ręczną
- Ściereczka do dysz podłogowych (tkanina frotte, 400x200 mm)
- Ściereczka do dysz podłogowych (tkanina frotte, 480x270 mm)
Wyposażenie
- Zbiornik: można uzupełniać w razie potrzeby
- Ergonomiczny uchwyt
- Dysza power
- Dysza strumienia punktowego, krótka
- Dysza strumienia punktowego, długa
- Szczotka okrągła, czarna: 1 szt.
- Funkcja VapoHydro
- Bezstopniowa regulacja nasycenia parą
- Regulacja ilości pary: na urządzeniu (regulacja bezstopniowa)
- Blokada bezpieczeństwa na kotle parowym
- Blokada bezpieczeństwa na pistolecie parowym
Wideo
Zastosowania
- Wszechstronny, do używania w miejscach o wysokich wymaganiach higienicznych
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.