SG 4/4 to kompaktowa parownica, która dzięki ciśnieniu pary 4 bar imponuje doskonałą wydajnością czyszczenia i certyfikowaną dezynfekcją *. Bezstopniowa regulacja ilości pary i funkcja VapoHydro do bezstopniowej regulacji nasycenia parą umożliwiają idealne dopasowanie maszyny do danego zadania czyszczenia. System dwóch zbiorników, który szybko się nagrzewa, może być napełniany w sposób ciągły, co pozwala na długie okresy nieprzerwanej pracy. Maszyna posiada zintegrowany wskaźnik temperatury, działa bez środków chemicznych i jest uniwersalna. Wszechstronny pakiet wyposażenia obejmuje 2 dysze podłogowe (do czyszczenia ściernego i higienicznego), zintegrowany schowek na akcesoria, zintegrowany haczyk na przewód zasilający, a także uchwyt na rury dla oszczędności miejsca. (* zgodnie z EN 16615, posadzka PCV, urządzenie: SG 4/4 (dysza podłogowa z lamelkami, 30 cm/s, maksymalne ciśnienie pary, minimum VapoHydro), zarodek testowy: Enterococcus hirae ATCC 10541, wirus testowy: MVA , Murines Norovirus, Adenovirus.)