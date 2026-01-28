Dzięki odpornej na uszkodzenia, trwałej obudowie doskonale sprawdza się w najtrudniejszych warunkach. W tej wersji może być stosowana zarówno na terenach zewnętrznych, jak i wewnątrz zamkniętych pomieszczeń takich jak magazyny czy hale przemysłowe. Duża powierzchnia filtracyjna oraz automatyczne oczyszczanie filtra aktywowane po każdorazowym wyłączeniu silnika zamiatarki, gwarantują bezpyłowe zamiatanie. Wszystkie najważniejsze funkcje zamiatarki są czytelnie oznakowane, pojedyncze pokrętło obsługowe sprawia, że z maszyną łatwo sobie poradzi nawet niedoświadczony operator. Niezawodny, wyjątkowo mocny, przemysłowy silnik chłodzony wodą, stalowa rama i masywna konstrukcja gwarantują możliwość pracy nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach. Zaletą urządzenia jest hydrauliczny napęd jezdny, hydrauliczny system zamiatania i pływająco zawieszona szczotka główna. Wyposażona w zbiornik na zanieczyszczenia o pojemności 500 litrów.