Zamiatarka z trakcją KM 100/100 R Bp
Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Wyposażona w elektryczny napęd trakcyjny.
Zamiatarka ta przeznaczona jest do zamiatania średnich i dużych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Charakteryzuje się bezemisyjną pracą. Dzięki wysokiej wydajności, niskim kosztom eksploatacyjnym i prostej obsłudze jej zakup szybko się zwraca. Specjalny pałąk zabezpiecza przód urządzenia i szczotki boczne przed uszkodzeniem podczas pracy. Zaletą zamiatarki jest brak przewodów wymagających konserwacji oraz łatwa wymiana szczotki walcowej i filtra. Duży, okrągły filtr falisty o powierzchni 6 m² zapewnia bezpyłowe zamiatanie. Każdorazowo, po wyłączeniu urządzenia, filtr zostaje automatycznie oczyszczony, za pomocą specjalnych grzebieni, co znacznie wydłuża jego żywotność. Opuszczanie szczotki bocznej i walcowej szczotki głównej jest sterowane automatycznie, co ułatwia precyzyjne ustawienie obu szczotek w zależności od bieżącego zapotrzebowania. Hamulec postojowy jest aktywowany automatycznie po wyłączeniu silnika.
Cechy i zalety
ZderzakZabezpiecza przód urządzenia i szczotki boczne przed uszkodzeniem podczas pracy.
Duży, okrągły filtr falisty z automatycznym systemem oczyszczania.Każdorazowo, po wyłączeniu urządzenia, filtr zostaje automatycznie oczyszczony co znacznie wydłuża jego żywotność. Możliwość ręcznego wyczyszczenia filtra. Wymiana filtra bez potrzeby użycia narzędzi.
Łatwa w utrzymaniuŁatwa wymiana szczotki walcowej i filtra.
Koncepcja obsługi EASY Operation
- Wszystkie najważniejsze funkcje zamiatarki są czytelnie oznakowane i obsługiwane za pomocą pojedynczego pokrętła i dwóch pedałów.
- Standardowe symbole we wszystkich zamiatarkach Kärcher.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napęd trakcyjny
|Silnik prądu stałego
|Moc napędu (V/kW)
|24 / 2,1
|Rodzaj napędu
|Elektryczny
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|6000
|Maksymalna wydajność powierzchniowa z 2 szczotkami bocznymi (m²/h)
|7800
|Szerokość robocza (mm)
|700
|Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)
|1000
|Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm)
|1300
|Pojemność akumulatora (Ah)
|240
|Napięcie akumulatora (V)
|24
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 2,5
|Zbiornik zanieczyszczeń (l)
|100
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|15
|Prędkość robocza (km/h)
|6
|Powierzchnia filtracyjna (m²)
|6
|Waga z akcesoriami (kg)
|320
|Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg)
|300
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
Zakres dostawy
- Poliestrowy filtr okrągły
- Koła, niepozostawiające śladów
Wyposażenie
- Manualne oczyszczanie filtra
- Automatyczne oczyszczanie filtra
- Wahliwie zawieszona szczotka walcowa
- Regulacja objętości ssania
- Klapa dużych śmieci
- Przerzutowa metoda zamiatania
- Jazda do przodu
- Jazda do tyłu
- System odsysania
- Do zastosowań zewnętrznych
- Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
- Wskaźnik stanu naładowania baterii
- Licznik czasu pracy
- Funkcja zamiatania (może zostać wyłączona)
Wideo
Zastosowania
- Szybkie czyszczenie parkingów
- Idealny dla firm BSC w sektorze detalicznym lub budynkach użytku publicznego.
- Nadaje się również do warsztatów, szkół, stacji serwisowych lub salonów samochodowych
- Nadaje się również do czyszczenia hal produkcyjnych i magazynów