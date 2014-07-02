Zamiatarka z trakcją KM 100/100 R G

Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Napędzana silnikiem benzynowym.

Zamiatarka ta przeznaczona jest do zamiatania średnich i dużych powierzchni na zewnątrz obiektów. W pełni hydrauliczna nie wymaga szczególnej konserwacji. Dzięki wysokiej wydajności, niskim kosztom eksploatacyjnym i prostej obsłudze jej zakup szybko się zwraca. Specjalny pałąk zabezpiecza przód urządzenia i szczotki boczne przed uszkodzeniem podczas pracy. Zaletą zamiatarki jest brak przewodów wymagających konserwacji oraz łatwa wymiana szczotki walcowej i filtra. Duży, okrągły filtr falisty o powierzchni 6 m² zapewnia bezpyłowe zamiatanie. Każdorazowo, po wyłączeniu urządzenia, filtr zostaje automatycznie oczyszczony, za pomocą specjalnych grzebieni, co znacznie wydłuża jego żywotność. Opuszczanie szczotki bocznej i walcowej szczotki głównej jest sterowane automatycznie, co ułatwia precyzyjne ustawienie obu szczotek w zależności od bieżącego zapotrzebowania. Hamulec postojowy jest aktywowany automatycznie po wyłączeniu silnika.

Cechy i zalety
Zamiatarka z trakcją KM 100/100 R G: Zderzak
Zderzak
Zabezpiecza przód urządzenia i szczotki boczne przed uszkodzeniem podczas pracy.
Zamiatarka z trakcją KM 100/100 R G: Duży, okrągły filtr falisty z automatycznym systemem oczyszczania.
Duży, okrągły filtr falisty z automatycznym systemem oczyszczania.
Każdorazowo, po wyłączeniu urządzenia, filtr zostaje automatycznie oczyszczony co znacznie wydłuża jego żywotność. Możliwość ręcznego wyczyszczenia filtra. Wymiana filtra bez potrzeby użycia narzędzi.
Zamiatarka z trakcją KM 100/100 R G: Łatwa w utrzymaniu
Łatwa w utrzymaniu
Łatwa wymiana szczotki walcowej i filtra.
Koncepcja obsługi EASY Operation
  • Wszystkie najważniejsze funkcje zamiatarki są czytelnie oznakowane i obsługiwane za pomocą pojedynczego pokrętła i dwóch pedałów.
  • Standardowe symbole we wszystkich zamiatarkach Kärcher.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napęd trakcyjny Czterosuwowy silnik
Moc napędu (kW) 6,7
Rodzaj napędu Benzyna
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 8000
Maksymalna wydajność powierzchniowa z 2 szczotkami bocznymi (m²/h) 10400
Szerokość robocza (mm) 700
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm) 1000
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm) 1300
Zbiornik zanieczyszczeń (l) 100
Zdolność do pokonywania wzniesień (%) 18
Prędkość robocza (km/h) 8
Powierzchnia filtracyjna (m²) 6
Waga z akcesoriami (kg) 340
Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg) 300
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 2006 x 1005 x 1343

Zakres dostawy

  • Poliestrowy filtr okrągły
  • Opony pneumatyczne

Wyposażenie

  • Manualne oczyszczanie filtra
  • Automatyczne oczyszczanie filtra
  • Wahliwie zawieszona szczotka walcowa
  • Regulacja objętości ssania
  • Klapa dużych śmieci
  • Przerzutowa metoda zamiatania
  • Jazda do przodu
  • Jazda do tyłu
  • System odsysania
  • Do zastosowań zewnętrznych
  • Licznik czasu pracy
  • Funkcja zamiatania (może zostać wyłączona)
Zamiatarka z trakcją KM 100/100 R G
Wideo

Zastosowania
  • Szybkie czyszczenie parkingów
  • Idealny dla firm BSC w sektorze detalicznym lub budynkach użytku publicznego.
  • Nadaje się również do warsztatów, szkół, stacji serwisowych lub salonów samochodowych
  • Nadaje się również do czyszczenia hal produkcyjnych i magazynów
Akcesoria