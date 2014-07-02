Zamiatarka ta przeznaczona jest do zamiatania średnich i dużych powierzchni na zewnątrz obiektów. W pełni hydrauliczna nie wymaga szczególnej konserwacji. Dzięki wysokiej wydajności, niskim kosztom eksploatacyjnym i prostej obsłudze jej zakup szybko się zwraca. Specjalny pałąk zabezpiecza przód urządzenia i szczotki boczne przed uszkodzeniem podczas pracy. Zaletą zamiatarki jest brak przewodów wymagających konserwacji oraz łatwa wymiana szczotki walcowej i filtra. Duży, okrągły filtr falisty o powierzchni 6 m² zapewnia bezpyłowe zamiatanie. Każdorazowo, po wyłączeniu urządzenia, filtr zostaje automatycznie oczyszczony, za pomocą specjalnych grzebieni, co znacznie wydłuża jego żywotność. Opuszczanie szczotki bocznej i walcowej szczotki głównej jest sterowane automatycznie, co ułatwia precyzyjne ustawienie obu szczotek w zależności od bieżącego zapotrzebowania. Hamulec postojowy jest aktywowany automatycznie po wyłączeniu silnika.