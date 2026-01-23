Głowica ze szczotką tarczową charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością czyszczenia równych i gładkich posadzek. Szorowarkę wyposażono w wysokowydajny akumulator litowo-jonowy. Charakteryzuje się on nawet 3-krotnie dłuższą żywotnością od baterii klasycznej, niewielkimi gabarytami i ciężarem oraz bezobsługową pracą. Wbudowana ładowarka gwarantuje krótki czas ładowania. Szorowarka może pracować w trybie eco!efficiency, który wpływa na wydłużenie czasu pracy na akumulatorze o 50% i obniżenie głośności pracy o około 40%. Umożliwia to stosowanie urządzenia w obszarach o wysokiej wrażliwości na hałas (szpitalach, przychodniach, przedszkolach, SPA).