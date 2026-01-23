Zwrotna, cicha i łatwa w obsłudze. Szorowarka BD 43/25 C Bp wyposażona jest w głowicę ze szczotką tarczową w rozmiarze D 43. Urządzenie idealnie nadaje się do czyszczenia małych pomieszczeń gdzie konieczna jest łatwość manewrowania. Została wyposażona w panel sterowania EASY co zapewnia łatwą obsługę oraz szybki czas nauki podstawowych funkcji urządzenia. Proste i łukowe listwy ssące dostępne jako dodatkowe wyposażenie.