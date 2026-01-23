Szorowarka BD 43/35 C Ep
Szorowarka zasilana sieciowo (230 V/50 Hz). Doskonale sprawdza się w restauracjach i hotelach, butikach, sklepach spożywczych i na stacjach benzynowych. Kierownica znacznie ułatwia precyzyjne manewrowanie maszyną.
Zwrotna, cicha i łatwa w obsłudze. Szorowarka BD 43/25 C Ep wyposażona jest w głowicę ze szczotką tarczową w rozmiarze D 43. Urządzenie idealnie nadaje się do czyszczenia małych pomieszczeń gdzie konieczna jest łatwość manewrowania. Została wyposażona w panel sterowania EASY co zapewnia łatwą obsługę oraz szybki czas nauki podstawowych funkcji urządzenia. Proste i łukowe listwy ssące dostępne jako dodatkowe wyposażenie.
Cechy i zalety
Wytrzymałe elementy sterowaniaZaprojektowana do codziennej eksploatacji. Wytrzymałe i niezawodne urządzenie.
Łatwa obsługa dzięki panelowi sterowania EASYCzytelne symbole i panel sterowania. Krótki czas zapoznania się z funkcjami urządzenia. Żółte elementy obsługowe ułatwiają pracę każdemu użytkownikowi.
Małe, kompaktowe urządzenie czyszczące.Doskonała manewrowość Dobra widoczność czyszczonych powierzchni.
Zbiornik o dużej pojemności
- Dłuższe okresy pracy pomiędzy napełnieniami zbiornika.
- Efektywne i ekonomiczne czyszczenie.
Opcjonalny zestaw Home-Base
- Uchwyty na mop itp. dostępne jako opcja.
- Wyposażenie do czyszczenia ręcznego może być transportowane na szorowarce.
Niedrogi model podstawowy w klasie od 25 do 35 litrów
- Doskonała relacja ceny do wydajności.
- Najważniejsze funkcje skupione w jednym urzadzeniu.
Żółte, dobrze widoczne elementy obsługowe
- Żółte elementy sterowania ułatwiają obsługę i skracają czas nauki.
Urządzenie zasilane sieciowo
- Niska waga.
- Nadaje się do okazjonalnego i codziennego czyszczenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie sieciowe
|Napęd trakcyjny
|Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|430
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|750
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|35 / 35
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (ft²/h)
|1720
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|1250
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|180
|Nacisk szczotki (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 26,5 - 28,5
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 2,7
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|70
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Moc znamionowa (W)
|1400
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|48
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Zakres dostawy
- Szczotka tarczowa: 1 szt.
- Belka ssąca typ V
Wyposażenie
- System dwóch zbiorników
- Zasilanie sieciowe
Wideo
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.