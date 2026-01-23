Szorowarka BD 50/50 C Bp Classic
Najnowsza szorowarka kompaktowa charakteryzuje się prostą obsługą i atrakcyjnym stosunkiem cena / jakość.
Zasilana bateryjnie, mała, kompaktowa szorowarka przeznaczona do codziennego czyszczenia twardych i elastycznych wykładzin podłogowych. Wyposażona w panel sterowania EASY, co zapewnia łatwą obsługę oraz szybki czas nauki podstawowych funkcji urządzenia. Pojedynczy wyświetlacz obok panelu sterowania pokazuje poziom naładowania akumulatora i czas pracy. Duża pojemność zbiornika zapewnia długie okresy pracy bez przerw. Szorowarkę wyposażono w głowicę szorującą w popularnym rozmiarze D 51.
Cechy i zalety
Elektrozawór i rolka transportowa ułatwiają przemieszczanie urządzeniaElektrozawór do automatycznego odcięcia wody po zwolnieniu wyłącznika. Rozkładana rolka transportowa. Rozkładana rolka transportowa znacznie ułatwia transport maszyny.
Łatwa obsługa dzięki panelowi sterowania EASYCzytelne symbole i panel sterowania. Krótki czas zapoznania się z funkcjami urządzenia. Żółte elementy obsługowe ułatwiają pracę każdemu użytkownikowi.
Atrakcyjny cenowo model szorowarkiDoskonała relacja ceny do wydajności. Obsługa zredukowana do najważniejszych funkcji.
Duża pojemność zbiornika pomimo kompaktowych wymiarów szorowarki
- Łatwa w manewrowaniu.
- Bardzo dobra widoczność czyszczonej powierzchni.
Możliwość montowania różnych typów baterii.
- Łatwy dostęp do akumulatorów zapewnia ich bezproblemową wymianę.
- Przystosowana do pracy wielozmianowej.
Opcjonalny zestaw Home-Base
- Opcjonalne zestawy umożliwiające łatwiejsze przewożenie wyposażenia.
- Wyposażenie do czyszczenia ręcznego może być transportowane na szorowarce.
Panel sterowania EASY
- Obsługa urządzenia za pomocą jednego przełącznika.
- Łatwa i prosta obsługa.
Kod kolorów - wszystkie elementy obsługowe zaznaczono kolorem żółtym.
- Szybki czas nauki funkcjonowania urządzenia.
Solidne i trwałe elementy sterowania
- Doskonale nadaje się do codziennego czyszczenia.
- Bardzo trwała.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|510
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|900
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|50 / 50
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|maks. 2040
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|1200
|Zasilanie bateryjne (V)
|24
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|180
|Nacisk szczotki (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Szerokość skrętu w alejce (mm)
|1240
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 2,3
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|66 - 66
|Moc znamionowa (W)
|maks. 1100
|Waga bez akcesoriów (kg)
|52
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Zakres dostawy
- Szczotka tarczowa: 1 szt.
- Belka ssąca typ V
Wyposażenie
- System dwóch zbiorników
Wideo
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.