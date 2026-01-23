Szorowarka BD 50/60 C Ep Classic
Najnowsza szorowarka kompaktowa charakteryzuje się prostą obsługą i atrakcyjnym stosunkiem cena / jakość.
Zasilana sieciowo (kabel), mała, kompaktowa szorowarka przeznaczona do codziennego czyszczenia twardych i elastycznych wykładzin podłogowych. Wyposażona w panel sterowania EASY, co zapewnia łatwą obsługę oraz szybki czas nauki podstawowych funkcji urządzenia. Pojedynczy wyświetlacz obok panelu sterowania pokazuje czas pracy urządzenia. Duża pojemność zbiornika zapewnia długie okresy pracy bez przerw. Szorowarkę wyposażono w głowicę szorującą w popularnym rozmiarze D 51.
Cechy i zalety
Atrakcyjny cenowo model szorowarkiDoskonała relacja ceny do wydajności. Obsługa zredukowana do najważniejszych funkcji.
Duża pojemność zbiornika pomimo kompaktowych wymiarów szorowarkiŁatwa w manewrowaniu. Bardzo dobra widoczność czyszczonej powierzchni.
Duża szerokość roboczaGłowica szorująca o średnicy 51 cm. Efektywne czyszczenie
Zasilanie sieciowe (230 V, 50 Hz)
- Niska waga.
- Odpowiednia zarówno do ciągłego jak i okazjonalnego użytku
Opcjonalny zestaw Home-Base
- Możliwość montowania różnych akcesoriów lub wyposażenia.
- Wyposażenie do czyszczenia ręcznego może być transportowane na szorowarce.
Panel sterowania EASY
- Obsługa urządzenia za pomocą jednego przełącznika.
- Łatwa i prosta obsługa.
Żółte elementy obsługowe ułatwiają pracę każdemu użytkownikowi
- Szybki czas nauki funkcjonowania urządzenia.
Solidne i trwałe elementy sterowania
- Doskonale nadaje się do codziennego czyszczenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie sieciowe
|Napęd trakcyjny
|Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|510
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|900
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|60 / 60
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|2040
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|1020
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|180
|Nacisk szczotki (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 2,3
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|67
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Moc znamionowa (W)
|maks. 1100
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|52
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Zakres dostawy
- Szczotka tarczowa: 1 szt.
- Kółka transportowe
- Belka ssąca typ V
Wyposażenie
- System dwóch zbiorników
- Zasilanie sieciowe
Wideo
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.