Szorowarka BD 50/60 C Ep Classic

Najnowsza szorowarka kompaktowa charakteryzuje się prostą obsługą i atrakcyjnym stosunkiem cena / jakość.

Zasilana sieciowo (kabel), mała, kompaktowa szorowarka przeznaczona do codziennego czyszczenia twardych i elastycznych wykładzin podłogowych. Wyposażona w panel sterowania EASY, co zapewnia łatwą obsługę oraz szybki czas nauki podstawowych funkcji urządzenia. Pojedynczy wyświetlacz obok panelu sterowania pokazuje czas pracy urządzenia. Duża pojemność zbiornika zapewnia długie okresy pracy bez przerw. Szorowarkę wyposażono w głowicę szorującą w popularnym rozmiarze D 51.

Cechy i zalety
Szorowarka BD 50/60 C Ep Classic: Atrakcyjny cenowo model szorowarki
Atrakcyjny cenowo model szorowarki
Doskonała relacja ceny do wydajności. Obsługa zredukowana do najważniejszych funkcji.
Szorowarka BD 50/60 C Ep Classic: Duża pojemność zbiornika pomimo kompaktowych wymiarów szorowarki
Duża pojemność zbiornika pomimo kompaktowych wymiarów szorowarki
Łatwa w manewrowaniu. Bardzo dobra widoczność czyszczonej powierzchni.
Szorowarka BD 50/60 C Ep Classic: Duża szerokość robocza
Duża szerokość robocza
Głowica szorująca o średnicy 51 cm. Efektywne czyszczenie
Zasilanie sieciowe (230 V, 50 Hz)
  • Niska waga.
  • Odpowiednia zarówno do ciągłego jak i okazjonalnego użytku
Opcjonalny zestaw Home-Base
  • Możliwość montowania różnych akcesoriów lub wyposażenia.
  • Wyposażenie do czyszczenia ręcznego może być transportowane na szorowarce.
Panel sterowania EASY
  • Obsługa urządzenia za pomocą jednego przełącznika.
  • Łatwa i prosta obsługa.
Żółte elementy obsługowe ułatwiają pracę każdemu użytkownikowi
  • Szybki czas nauki funkcjonowania urządzenia.
Solidne i trwałe elementy sterowania
  • Doskonale nadaje się do codziennego czyszczenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie sieciowe
Napęd trakcyjny Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
Szerokość robocza szczotek (mm) 510
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 900
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 60 / 60
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 2040
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 1020
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 180
Nacisk szczotki (g/cm²/kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Zużycie wody (l/min) maks. 2,3
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 67
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Moc znamionowa (W) maks. 1100
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 52
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1170 x 570 x 1025

Zakres dostawy

  • Szczotka tarczowa: 1 szt.
  • Kółka transportowe
  • Belka ssąca typ V

Wyposażenie

  • System dwóch zbiorników
  • Zasilanie sieciowe

Wideo

Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.