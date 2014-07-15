Doskonale sprawdza się w małych pomieszczeniach, gdzie konieczna jest łatwość manewrowania. Urządzenie szczególnie polecane jest firmom sprzątającym oraz branży restauracyjnej i hotelarskiej. Elastyczne, gumowe listwy ssące skutecznie zbierają wodę zarówno podczas przemieszczenia się urządzenia do przodu jak i do tyłu, pozostawiając podłogę niemal całkowicie suchą. Szorowarka posiada możliwość wyłączenia odsysania i pracy w dwóch przejściach roboczych. Pozwala to na skuteczne czyszczenie szczególnie uporczywych zabrudzeń. Wyłączenie ssania odbywa się poprzez naciśnięcie pedału. Zbiorniki wody czystej i brudnej można zdjąć i w przypadku pierwszego wygodnie napełnić pod kranem, a w przypadku drugiego łatwo opróżnić. Zbiorniki można zdejmować razem lub osobno.