Szorowarka BR 35/12 C Bp Pack Li

Wysoka skuteczność czyszczenia, zwrotność i niska waga: szorowarka akumulatorowa BR 35/12 C z technologią KART została wykonana z materiału w 30% pochodzącego z recyklingu, aby dbać o zasoby.

Czyści zarówno do przodu, jak i do tyłu. Dzięki niewielkiemu ciężarowi, znakomicie radzi sobie także na schodach oraz jest bardzo wygodna podczas transportu. Zasilana akumulatorem szorowarka BR 35/12 C, to idealne i skuteczne rozwiązanie przeznaczone dla małych, jak również ciasnych przestrzeni. Obrotowa głowica wyposażona w szczotkę walcową z technologią KART (Kärcher Advanced Response Technology), umożliwia pracę w wąskich narożnikach, przez co zapewnia dużą zwrotność i maksymalną możliwość manewrowania. Długi czas pracy urządzenia jest osiągalny dzięki litowo-jonowemu akumulatorowi o dużej pojemności. Posiada możliwość szybkiego doładowywania. Jest całkowicie bezobsługowy i działa do 3 razy dłużej niż standardowe akumulatory. Szorowarka może pracować w trybie eco!efficiency, który zmniejsza zużycie energii, wydłuża czas pracy akumulatora, a także sprawia, że o około 40 procent obniża się poziom ciśnienia akustycznego pracy urządzenia. To umożliwia użytkowanie urządzenia w miejscach, o wysokiej wrażliwości na hałas.

Cechy i zalety
Głowica szorująco - zbierająca z technologią KART obracająca się w zakresie +/ - 200°. Wygodna obsługa w narożnikach.
  • Niezwykle zwrotny i skuteczny – idealny do mocno umeblowanych obszarów.
  • Szczotka jest zawsze ustawiona prostopadle do kierunku jazdy. Belka ssąca niezawodnie pochłania wodę z każdego zakamarka.
  • Umożliwia pracę do tyłu wraz z odsysaniem.
Zrównoważony rozwój: materiał pochodzący w 30% z recyklingu i tryb eco!efficiency
  • Oszczędność zasobów i wydłużenie czasu pracy o nawet 50%.
  • O 40% cichsza.
  • Redukcja emisji CO2.
W wyposażeniu akumulator litowo-jonowy
  • Bezobsługowa praca dzięki baterii o wyjątkowo długiej żywotności (około 3-krotnie dłuższej od baterii tradycyjnej).
  • Wbudowana ładowarka gwarantuje krótki czas ładowania akumulatora oraz umożliwia doładowywanie maszyny podczas pracy.
  • Szybkie ładowanie (100% w 3 h; 50% w 1 h).
Kompaktowe urządzenie
  • Możliwość odsunięcia od ściany pod kątem 90°.
  • Brak wystających elementów, łatwa obsługa urządzenia.
Bardzo niska waga
  • 35% lżejsza niż konkurencyjne urządzenia podobnej klasy.
  • Łatwiejsze manewrowanie na stopniach, progach lub schodach.
  • Łatwiejszy transport w pojazdach.
Składana kierownica
  • Zajmuje mało miejsca podczas przechowywania.
  • Możliwość transportu także w małych pojazdach.
Kierownica regulowana na wysokość
  • Ergonomiczna konstrukcja: możliwość dostosowania do różnych wzrostów użytkowników.
Wbudowana ładowarka
  • Wbudowana ładowarka – zawsze z urządzeniem.
  • Pełne ładowanie trwa 3 godziny, ładowanie do połowy pojemności baterii – 1 godzinę. Doładowywanie baterii możliwe jest w każdej chwili.
  • Ładowarka wyłącza się automatycznie i nie pobiera energii w trybie czuwania.
Szczotki walcowe
  • Wysokie ciśnienie kontaktowe ułatwia usuwanie opornych zanieczyszczeń.
  • Znakomicie czyści również chropowate powierzchnie i szczeliny.
  • Doskonałe rezultaty czyszczenia.
Funkcja odsysania
  • Efektywne zamiatanie, szorowanie i odsysanie w jednym przejściu.
  • Zbiera małe kamienie, trociny i inne małe zanieczyszczenia.
  • Zapewnia optymalną pracę belki ssącej.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
Szerokość robocza szczotek (mm) 350
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 450
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 12 / 12
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 1400
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 1050
Rodzaj baterii Li-Ion
Zasilanie bateryjne (V/Ah) 25,2 / 21
Czas pracy akumulatora (h) maks. 1,5
Czas ładowania akumulatora (h) ok. 2,7
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 700 - 1500
Nacisk szczotki (g/cm²/kg) 80 - 150 / 6 - 12
Szerokość skrętu w alejce (mm) 1050
Zużycie wody (l/min) 1
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) maks. 65
Moc znamionowa (W) 500
Kolor antracyt
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 48
Waga bez akcesoriów (kg) 36
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 930 x 420 x 1100

Zakres dostawy

  • Szczotka walcowa: 1 szt.
  • Baterie i ładowarka w zestawie
  • Kółka transportowe
  • Prosta belka ssąca: 1 szt.

Wyposażenie

  • System dwóch zbiorników
  • Zmienna siła nacisku szczotek
Wideo

Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.