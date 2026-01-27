Szorowarka BD 80/100 W Bp Classic

Solidna i niezawodna klasyczna szorowarka z trakcją, zasilana bateryjnie. Szerokość robocza wynosi 80 cm, a 100-litrowy zbiornik nad wodę gwarantuje wydajne czyszczenie.

Szorowarka jest połączeniem niezawodności i łatwości obsługi. Została wyposażona w mocny napęd trakcyjny. Odlewana z aluminium głowica szorująca zapewnia trwałość i wytrzymałość. Ręczne podnoszenie głowicy i belki ssącej gwarantują prostą i niezawodną obsługę maszyny. Czas pracy wynosi do 5 godzin bez konieczności doładowywania. Dwa stopnie docisku umożliwiają wszechstronne zastosowanie – standardowy 40-kilogramowy docisk można zwiększyć do 68 kilogramów np. do stripowania. Obsługa szorowarki jest intuicyjna i pozwala unikać błędów eksploatacyjnych.

Cechy i zalety
Szorowarka BD 80/100 W Bp Classic: Konstrukcja głowicy szczotkowej i belka ssąca wykonane z litego aluminium
Konstrukcja głowicy szczotkowej i belka ssąca wykonane z litego aluminium
Koncepcja urządzenia niezawodnego i przystosowanego do pracy w trudnych warunkach. Nadaje się również do pracy w trudnych warunkach.
Szorowarka BD 80/100 W Bp Classic: Dwa stopnie docisku
Dwa stopnie docisku
Możliwość zwiększenia docisku z 40 do 68 kg w zależności od potrzeb. Niższe ciśnienie kontaktowe dla czyszczenia wrażliwych podłóg. Wyższe ciśnienie kontaktowe dla czyszczenia opornego brudu.
Szorowarka BD 80/100 W Bp Classic: Wydajny i mocny 300-watowy silnik trakcyjny
Wydajny i mocny 300-watowy silnik trakcyjny
Pomaga wspinać się pod nachyloną powierzchnię. Możliwość regulacji prędkości jazdy za pomocą potencjometru.
Kolorowe i łatwo widoczne elementy obsługowe
  • Kolorowe elementy obsługowe maksymalnie upraszczają obsługę urządzenia.
Zestaw zaczepów Home Base
  • Umożliwia przechowywanie na urządzeniu dodatkowych akcesoriów do czyszczenia ręcznego.
Klasyczne i niedrogie urządzenie
  • Przystępna cena.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Silnik trakcyjny
Szerokość robocza szczotek (mm) 810
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 1090
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 100 / 100
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) maks. 4000
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 2400
Zasilanie bateryjne (V) 24
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 180
Nacisk szczotki (g/cm²/kg) 21,3 - 36,2 / 40 - 68
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 63 - 65
Moc znamionowa (W) maks. 1900
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 435
Waga bez akcesoriów (kg) 110,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1500 x 835 x 1065

Zakres dostawy

  • Szczotka tarczowa: 2 szt.

Wyposażenie

  • Napęd jezdny
  • System dwóch zbiorników
Szorowarka BD 80/100 W Bp Classic
Szorowarka BD 80/100 W Bp Classic

Wideo

Zastosowania
  • Dokonale nadaje się do czyszczenia w centrach handlowych, przemyśle czy na lotniskach.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.