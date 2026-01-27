Szorowarka BD 80/100 W Bp Classic
Solidna i niezawodna klasyczna szorowarka z trakcją, zasilana bateryjnie. Szerokość robocza wynosi 80 cm, a 100-litrowy zbiornik nad wodę gwarantuje wydajne czyszczenie.
Szorowarka jest połączeniem niezawodności i łatwości obsługi. Została wyposażona w mocny napęd trakcyjny. Odlewana z aluminium głowica szorująca zapewnia trwałość i wytrzymałość. Ręczne podnoszenie głowicy i belki ssącej gwarantują prostą i niezawodną obsługę maszyny. Czas pracy wynosi do 5 godzin bez konieczności doładowywania. Dwa stopnie docisku umożliwiają wszechstronne zastosowanie – standardowy 40-kilogramowy docisk można zwiększyć do 68 kilogramów np. do stripowania. Obsługa szorowarki jest intuicyjna i pozwala unikać błędów eksploatacyjnych.
Cechy i zalety
Konstrukcja głowicy szczotkowej i belka ssąca wykonane z litego aluminiumKoncepcja urządzenia niezawodnego i przystosowanego do pracy w trudnych warunkach. Nadaje się również do pracy w trudnych warunkach.
Dwa stopnie dociskuMożliwość zwiększenia docisku z 40 do 68 kg w zależności od potrzeb. Niższe ciśnienie kontaktowe dla czyszczenia wrażliwych podłóg. Wyższe ciśnienie kontaktowe dla czyszczenia opornego brudu.
Wydajny i mocny 300-watowy silnik trakcyjnyPomaga wspinać się pod nachyloną powierzchnię. Możliwość regulacji prędkości jazdy za pomocą potencjometru.
Kolorowe i łatwo widoczne elementy obsługowe
- Kolorowe elementy obsługowe maksymalnie upraszczają obsługę urządzenia.
Zestaw zaczepów Home Base
- Umożliwia przechowywanie na urządzeniu dodatkowych akcesoriów do czyszczenia ręcznego.
Klasyczne i niedrogie urządzenie
- Przystępna cena.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Silnik trakcyjny
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|810
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|1090
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|100 / 100
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|maks. 4000
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|2400
|Zasilanie bateryjne (V)
|24
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|180
|Nacisk szczotki (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 68
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|63 - 65
|Moc znamionowa (W)
|maks. 1900
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|435
|Waga bez akcesoriów (kg)
|110,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Zakres dostawy
- Szczotka tarczowa: 2 szt.
Wyposażenie
- Napęd jezdny
- System dwóch zbiorników
Zastosowania
- Dokonale nadaje się do czyszczenia w centrach handlowych, przemyśle czy na lotniskach.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
