Szorowarka jest połączeniem niezawodności i łatwości obsługi. Została wyposażona w mocny napęd trakcyjny. Odlewana z aluminium głowica szorująca zapewnia trwałość i wytrzymałość. Ręczne podnoszenie głowicy i belki ssącej gwarantują prostą i niezawodną obsługę maszyny. Czas pracy wynosi do 5 godzin bez konieczności doładowywania. Dwa stopnie docisku umożliwiają wszechstronne zastosowanie – standardowy 40-kilogramowy docisk można zwiększyć do 68 kilogramów np. do stripowania. Obsługa szorowarki jest intuicyjna i pozwala unikać błędów eksploatacyjnych.