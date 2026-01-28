Urządzenie o dużej mocy i przyjazne w użytkowaniu dla operatora: nasza zasilana akumulatorowo samojezdna szorowarka B 110 R do zadań związanych z czyszczeniem w np. supermarketach, centrach handlowych, szpitalach lub obszarach produkcyjnych oraz magazynach. Kolorowe elementy obsługowe są proste w użytkowaniu. Kolejnym godnym uwagi rozwiązaniem jest innowacyjny system kluczy KIK, który pozwala zapobiegać potencjalnym błędom podczas użytkowania. Siedzisko operatora z możliwością regulacji wysokości, zintegrowane światła do jazdy dziennej, kolorowy wyświetlacz, za pomocą którego można wprowadzić wszystkie ustawienia w 30 językach, jak również automatyczny system napełniający Auto Fill umożliwiający zaoszczędzenie cennego czasu w trakcie napełniania zbiornika czystej wody to elementy zapewniające bardzo przyjazną dla operatora obsługę, a także zwiększające wydajność urządzenia. Boczny moduł szorujący jest również dostępny jako element wyposażenia dodatkowego. Umożliwia zwiększenie szerokości roboczej o 10 centymetrów i czyszczenie nawet blisko krawędzi, również pod półkami.