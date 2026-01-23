Wyjątkowa łatwość obsługi dzięki specjalnie oznaczonym kolorami elementom obsługowym jest jedną z wyjątkowych cech naszej napędzanej akumulatorowo szorowarki z fotelem dla operatora BD 50/70 R Classic. Kompaktowa, wąska konstrukcja ułatwia obsługę i transport, a także zapewnia dużą manewrowość i zwrotność. Dzięki temu urządzenie klasy 70-litrowej jest prawdziwą alternatywą dla jednostek walk-behind. Praktyczne szczegóły, takie jak Home Base, która ułatwia transport ręcznego sprzętu czyszczącego za pomocą haczyków, lub opcjonalny uchwyt worka na śmieci i mop uzupełniają tę koncepcję. Należy pamiętać, że akumulatory i ładowarkę należy zamawiać osobno.