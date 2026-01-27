Odkurzacz piorący Puzzi 10/1 Edition
Dzięki ssawce do dywanów 240 mm, ssawce do tapicerki, ssawce szczelinowej i 48 tabletkom RM 760 w standardzie – odkurzacz piorący Puzzi 10/1 Edition do czyszczenia tapicerki i wykładzin.
Profesjonalny odkurzacz piorący Puzzi 10/1 Edition firmy Kärcher zapewnia doskonałą siłę ssania i higieniczne czyszczenie, a także sprawia, że powierzchnie tekstylne mogą być szybko użytkowane ponownie. W tym celu za pomocą odkurzacza piorącego rozpyla się roztwór czyszczący głęboko we włókna tekstylne, a następnie usuwa go wraz z rozpuszczonymi zanieczyszczeniami. Dzięki temu urządzenie doskonale nadaje się do czyszczenia tapicerki, dywanów i innych powierzchni tekstylnych. Solidna, kompaktowa konstrukcja odkurzacza Puzzi 10/1 Edition zapewnia długi okres eksploatacji, a tym samym wysoką opłacalność – idealna opcja dla wykonawców usług budowlanych, sektora hotelarskiego i gastronomicznego lub do czyszczenia wnętrz pojazdów. Pokrywa urządzenia, ssawka do tapicerki i ssawka podłogowa są przezroczyste, co zapewnia lepszą obserwację zanieczyszczonej wody. Duże przyciski, które można obsługiwać ręką lub stopą, również zwiększają wygodę użytkownika. Zawiera szczególnie bogaty zestaw akcesoriów: ssawka do dywanów 240 mm, ssawka do tapicerki, ssawka szczelinowa i 48 tabletek RM 760.
Cechy i zalety
Doskonała wydajność czyszczeniaDoskonałe czyszczenie powierzchni tekstylnych. Czyszczone powierzchnie szybko schną dzięki doskonałej wydajności odsysania. Doskonały rezultat czyszczenia z widocznym efektem przed i po.
Profesjonalna jakość: niezwykła wytrzymałość i trwałośćWydajna pompa o długim okresie eksploatacji. Mocna turbina z doskonałą wydajnością odsysania. Solidna konstrukcja i zderzak chronią urządzenie przed uderzeniami.
Kompletny zestaw akcesoriów do czyszczenia wykładzinElastyczne listwy zbierające zapewniają optymalny kąt zasysania i doskonałe rezultaty suszenia. Ssawka podłogowa o szerokości 240 mm ze zintegrowaną rurą do ekstrakcji. Ergonomiczny uchwyt, który można obsługiwać oburącz dla zapewnienia większego komfortu użytkownika.
Poręczna ssawka do tapicerki
- Łatwe, a także dokładne czyszczenie tapicerki i tapicerowanych mebli.
- Idealny do czyszczenia wnętrza pojazdów.
- Ssawka o szerokości 110 milimetrów do umieszczenia w pistolecie spryskująco-odsysającym.
Wytrzymała, długa ssawka szczelinowa
- Idealny do czyszczenia tapicerki i wnętrz pojazdów
- Łatwe czyszczenie trudno dostępnych miejsc: przerw, szczelin i narożników.
- Praktyczna długość 253 mm.
Wyjmowany, inteligentny pojemnik 2 w 1
- Szybkie i proste napełnienie zbiornika czystej wody.
- Wygodne i proste usuwanie brudnej wody.
Łatwa obsługa dzięki dwóm dużym przyciskom
- Włączanie / wyłączanie odkurzania nie wymaga schylania się.
- Szybka metoda 1-stopniowa: połączone opryskiwanie i odsysanie w jednej operacji.
- Metoda dwuetapowa: rozpylić i pozostawić do wchłonięcia, następnie odkurzyć.
Duże koła tylne i rolki skrętne w zakresie 360°
- Łatwe manewrowanie nawet na nierównych powierzchniach.
- Zwrotny i elastyczny w obsłudze podczas sprzątania.
Hak na przewód zasilający
- Do bezpiecznego przechowywania kabla zasilającego.
- Praktyczny i chroni przewody.
- Odkurzacz można wygodnie transportować i przechowywać.
Zintegrowany schowek na dyszę do tapicerki i dyszę do dywanów
- Dzięki swoje konstrukcji dysza do tapicerki jest zawsze w zasięgu ręki.
- Zintegrowany uchwyt rury ssącej.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|20 - 25
|Wydatek powietrza (l/s)
|74
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Wydajność spryskiwania (l/min)
|1
|Ciśnienie spryskiwania (bar)
|1
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|10 / 9
|Moc turbiny (W)
|1250
|Moc pompy (W)
|40
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|10,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|16
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|709 x 322 x 438
Zakres dostawy
- Ssawka do tapicerki
- Środki czyszczące: RM 760 w tabletkach, 48 szt.
- Wąż natryskowy/ssący: 2.5 m
- Hak na przewód zasilający
- Ssawka podłogowa: 240 mm
- Ssawka szczelinowa
- Pistolet spryskujący/ssący
- Uchwyt D do rury spryskującej/ssącej
- Wyjmowany pojemnik 2 w 1 na czystą/brudną wodę
- Rura natryskowa/ssąca: 1 szt.
Wyposażenie
- Zintegrowany schowek na akcesoria do tapicerki/ssawkę szczelinową
- Zintegrowany schowek na akcesoria do ssawy podłogowej
- Ustnik dyszy: Ssawka do tapicerki, niebieski
Wideo
Zastosowania
- Skuteczne czyszczenie tapicerki i tapicerowanych mebli.
- Do doraźnego czyszczenia i precyzyjnego usuwania zanieczyszczeń z wykładzin
- Do czyszczenia wszystkich tekstylnych powierzchni - również wnętrz samochodu
- Skuteczne i dokładne czyszczenie tapicerowanych foteli samochodowych.
- Precyzyjne i dokładne czyszczenie włókien wykładzin znajdujących się na małym obszarze
- Do czyszczenia tapicerki i powierzchni tekstylnych w obszarach wrażliwych pod względem higieny
- Do dogłębnego czyszczenia dywanów i tekstylnych wykładzin podłogowych
