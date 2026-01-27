Profesjonalny odkurzacz piorący Puzzi 10/1 Edition firmy Kärcher zapewnia doskonałą siłę ssania i higieniczne czyszczenie, a także sprawia, że powierzchnie tekstylne mogą być szybko użytkowane ponownie. W tym celu za pomocą odkurzacza piorącego rozpyla się roztwór czyszczący głęboko we włókna tekstylne, a następnie usuwa go wraz z rozpuszczonymi zanieczyszczeniami. Dzięki temu urządzenie doskonale nadaje się do czyszczenia tapicerki, dywanów i innych powierzchni tekstylnych. Solidna, kompaktowa konstrukcja odkurzacza Puzzi 10/1 Edition zapewnia długi okres eksploatacji, a tym samym wysoką opłacalność – idealna opcja dla wykonawców usług budowlanych, sektora hotelarskiego i gastronomicznego lub do czyszczenia wnętrz pojazdów. Pokrywa urządzenia, ssawka do tapicerki i ssawka podłogowa są przezroczyste, co zapewnia lepszą obserwację zanieczyszczonej wody. Duże przyciski, które można obsługiwać ręką lub stopą, również zwiększają wygodę użytkownika. Zawiera szczególnie bogaty zestaw akcesoriów: ssawka do dywanów 240 mm, ssawka do tapicerki, ssawka szczelinowa i 48 tabletek RM 760.