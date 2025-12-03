eco!Booster 145
eco!Booster 145 มอบประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูงกว่าหัวฉีดแบบมาตรฐาน (Flat jet) ของ Kärcher ถึง 50% ช่วยประหยัดน้ำ พลังงาน และเวลา เหมาะสำหรับพื้นผิวที่บอบบาง
การทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงไม่เคยง่าย รวดเร็ว หรือประหยัดเท่านี้มาก่อน ด้วยประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่สูงขึ้น 50% แต่ยังคงใช้ทรัพยากรน้ำและพลังงานเท่าเดิม eco!Booster มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับหัวฉีดแบบมาตรฐาน (Flat jet) ของ Kärcher "สิ่งนี้ได้รับการยืนยันจากสถาบันทดสอบอิสระ" ทำให้การทำความสะอาดทั่วถึงและรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลา น้ำ และพลังงาน ด้วยแนวการฉีดล้างที่สม่ำเสมอในการกำจัดสิ่งสกปรก จึงสามารถกำจัดคราบได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้พื้นผิวที่บอบบาง เช่น พื้นผิวที่ทาสีหรือไม้ ก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างมั่นใจ ในขณะเดียวกัน eco!Booster ยังมอบความสะดวกในการใช้งานที่น่าประทับใจ: แม้จะให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่สูงกว่า แต่ระดับเสียงที่รับรู้ระหว่างการใช้งานกลับต่ำกว่าหัวฉีดแบบมาตรฐาน (Flat jet) ของ Kärcher ถึง 25% และเมื่อถอดหัวต่อออกจากก้านฉีด ยังสามารถจัดการคราบฝังแน่นได้ eco!Booster 145 เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของ Kärcher ในกลุ่ม K 5 ทุกรุ่น
คุณสมบัติและจุดเด่น
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงขึ้น 50% เมื่อเทียบกับหัวฉีดแบบมาตรฐาน (Flat jet) ของ Kärcher
- การทำความสะอาดที่ทั่วถึง รวดเร็ว และยั่งยืนมากขึ้น
ประสิทธิภาพต่อการใช้น้ำสูงกว่า 50%*
- ประหยัดน้ำ
ประสิทธิภาพต่อการใช้พลังงานสูงกว่า 50%*
- ช่วยประหยัดพลังงาน
ลดปริมาณน้ำได้ถึง 25%**
- ทำงานได้เงียบขึ้นระหว่างใช้งาน
หัวต่อที่ถอดออกได้
- ยืดหยุ่นต่อการใช้งานและการจัดเก็บ
การถอดหัวต่อด้วยมือเดียวอย่างง่ายดายด้วยปุ่มปลดล็อค
- ถอดประกอบได้ง่ายและสะดวก
ใช้งานได้หลากหลาย
- เหมาะสำหรับพื้นผิวที่บอบบาง เช่น สีหรือไม้
รองรับการใช้งานร่วมกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Kärcher ในกลุ่ม K 5 ทุกรุ่น
- เหมาะสำหรับการอัปเกรดในภายหลัง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.365
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.485
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|615 x 108 x 51
สำหรับปืนไกปืนก่อนปี 2010 (ปืน M, 96, 97): จำเป็นต้องใช้ตัวแปลง M (2.643-950.0) / อ้างอิงจากความสามารถในการทำความสะอาดพื้นที่ได้มากกว่าหัวฉีดแรงดันสูงปกติของ Kärcher ถึง 50% ด้วยการใช้พลังงานและน้ำเท่าเดิม. /
** เมื่อเทียบกับระดับเสียงที่รับรู้เมื่อใช้หัวฉีดแบบมาตรฐาน (Flat jet) Kärcher ค่าที่แน่นอนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- ยานพาหนะ
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
- รั้ว
- บริเวณรอบบ้านและสวน