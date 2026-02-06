Extension suction hose 3,5m *WW
ส่วนต่อขยายท่อดูดยาว 3.5 ม. เหมาะสำหรับเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ของKärcherจากพื้นที่บ้านและสวนและช่วยให้มั่นใจว่ารัศมีการทำงานมีขนาดใหญ่ขึ้นและเคลื่อนไหวได้ฟรีมากขึ้น
ส่วนต่อท่อดูดยาว 3.5 ม. ช่วยเพิ่มรัศมีการทำงานและให้การเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระมากขึ้นและทำให้การทำงานง่ายขึ้นโดยเฉพาะเมื่อทำความสะอาดบันไดหรือการตกแต่งภายในรถยนต์ ส่วนต่อขยายท่อดูดเหมาะสำหรับเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ของKärcherจากพื้นที่บ้านและสวน
คุณสมบัติและจุดเด่น
ส่วนขยายของรัศมีการทำงานและการปรับปรุงการเคลื่อนไหวฟรี (เช่นเมื่อทำความสะอาดการตกแต่งภายในรถยนต์)
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ความกว้าง มาตรฐาน (มม.)
|35
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.861
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|1.146
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|3600 x 55 x 64
รูปแบบการใช้งาน
- ภายในรถยนต์
- ปรับปรุง
- เวิร์คช้อป
- ห้องทำงานอดิเรก
- ห้องเก็บของใต้ดิน
- โรงจอดรถ
- บริเวณรอบบ้านและสวน
- บริเวณทางเข้า
- บันได