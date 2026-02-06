Extension suction hose 3,5m *WW

ส่วนต่อขยายท่อดูดยาว 3.5 ม. เหมาะสำหรับเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ของKärcherจากพื้นที่บ้านและสวนและช่วยให้มั่นใจว่ารัศมีการทำงานมีขนาดใหญ่ขึ้นและเคลื่อนไหวได้ฟรีมากขึ้น

ส่วนต่อท่อดูดยาว 3.5 ม. ช่วยเพิ่มรัศมีการทำงานและให้การเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระมากขึ้นและทำให้การทำงานง่ายขึ้นโดยเฉพาะเมื่อทำความสะอาดบันไดหรือการตกแต่งภายในรถยนต์ ส่วนต่อขยายท่อดูดเหมาะสำหรับเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ของKärcherจากพื้นที่บ้านและสวน

คุณสมบัติและจุดเด่น
ส่วนขยายของรัศมีการทำงานและการปรับปรุงการเคลื่อนไหวฟรี (เช่นเมื่อทำความสะอาดการตกแต่งภายในรถยนต์)
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ความกว้าง มาตรฐาน (มม.) 35
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.861
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 1.146
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 3600 x 55 x 64
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
  • ภายในรถยนต์
  • ปรับปรุง
  • เวิร์คช้อป
  • ห้องทำงานอดิเรก
  • ห้องเก็บของใต้ดิน
  • โรงจอดรถ
  • บริเวณรอบบ้านและสวน
  • บริเวณทางเข้า
  • บันได